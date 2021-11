Felújították Borszék egyik ékkövét

2021. november 26. 21:27

Befejeződött Borszék egyik legpatinásabb műemlék épületének, az egykori 49-es villának, amelyet manapság 51-es Emil villaként emlegetnek, a teljes körű felújítása. Az ingatlan kulturális, múzeumi, turisztikai, oktatási tevékenységeknek, konferenciáknak fog helyet adni.

A villa még első fénykorában – delcampe.net

A két éven át tartó munkálatok során a villa teljesen új köntöst kapott oly módon, hogy a régi építészeti elemek is megmaradtak, ezeket restaurálták. A belső terek is teljes körű felújításon estek át az olyan szükséges épülettechnikai rendszerek kialakításával, mint például villanyhálózat, víz és csatornamű, illetve fűtésrendszer. A beruházás részeként a műemlék teljes bútorzatot is kapott.

A munkálatokat lehetővé tevő uniós finanszírozási szerződést 2018-ban írta alá a borszéki önkormányzat a gyulafehérvári Központi Fejlesztési Régió Ügynökségével. A közel hárommillió lej összértékű projektből 2 millió 675 ezer lej volt a vissza nem térítendő támogatás.

A város központi részén található ingatlan 1938-ben épült, a borszéki műemlék épületek egyik legfontosabbja. Az eredeti épület 26 szobával rendelkezett. A második világháborút követően államosították az ingatlant, ezt követően 1950-1970 között átalakították, 28 helyiségre bővítették.

A felújított épület 2016. óta a borszéki városháza tulajdona, a Kulturális Minisztérium műemléknek nyilvánította.

