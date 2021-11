A szabadalmi hivatal felhívja a figyelmet az innováció védésének fontosságára

2021. november 27. 10:55

Látványos animációval hívja fel a figyelmet az idén 125 éves Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) az innovációk megvédésének fontosságára.

Az iparjogvédelmi oltalmakkal és szerzői joggal kapcsolatos hatósági feladatokat is ellátó hivatal, az MTI-hez szombaton eljuttatott közleménye szerint céljuk, hogy a "híresen kreatív magyarok" tudatosan gondoljanak arra, a jó ötlet hasznosításához oltalmakra - szabadalomra, védjegyre vagy éppen dizájnoltalomra - van szükség, mert - mint írták - "csak így lehet tőkét kovácsolni az emberi alkotóerőből".



Ismertették: a hivatal a figyelmet ennek fontosságára ráirányító látványos videóval vezeti végig a nézőt a feltalálás pillanatától egészen a piacra lépésig, miközben felvillannak régi és mai, ismert magyar találmányok is.



Az összegzés idézte Pomázi Gyulát, az SZTNH elnökét, aki egyebek mellett kiemelte, hogy az innovációkat is meg kell óvni azoktól, akik ellopni és hasznosítani akarják azokat. "Míg a nagyvállalatok és a fejlett országok kkv-i számára alapvetés, hogy minden előállított szellemi tulajdonukat oltalmazzák, nálunk akár milliókat is veszíthetnek a vállalkozások azzal, hogy nem használják ki ezt a lehetőséget" - írták.



Pomázi Gyula közöle: egyre több magánszemély, kkv, startup, kutatóintézet és egyetem figyel a szellemi tulajdonára, ők felismerték, hogy milyen nagy gazdasági és versenyelőnyt jelent egy jól megtervezett szellemi tulajdoni portfólió és -stratégia.



A kommüniké a többi között kitért arra is, hogy a járványhelyzet azt is megmutatta, hogy azok a gazdasági, tudományos és kulturális szervezetek bizonyultak erősebbnek, válságállóbbaknak, amelyek felelősséggel tudták kezelni szellemitulajdon-jogaikat.



A szabadalmi hivatal videója az alábbi címen érhető el: https://youtu.be/JP1SuBX1Xnw.



MTI