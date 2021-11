Nyugatról kelet felé több csapadékzóna is átvonul, sokfelé várható eső, zápor

2021. november 27. 16:05

Várható időjárás vasárnap éjfélig: általában sok lesz a felhő, hosszabb szakadozások szombaton késő estig több helyen, vasárnap délelőtt elsősorban az Alföldön lehetnek.

Nyugatról kelet felé több csapadékzóna is átvonul, sokfelé várható eső, zápor, vasárnap nagy területen gyűlhet össze jelentős mennyiség. Emellett vasárnap estétől a Dunántúlon egyre növekvő eséllyel válthat a halmazállapot havas esőbe, illetve hóba. Éjjel nagy területen válik párássá, ködössé a levegő, és vasárnap elsősorban az Északi-középhegységben csak lassan javulhatnak a látási viszonyok. Napközben helyenként élénk, vasárnap az Alföldön erős lökések is kísérhetik a délies szelet, amely vasárnap egyre nagyobb területen északnyugatira fordul.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -1 és +8 fok között valószínű. Délkeleten, keleten lesz enyhébb az idő, ahol helyenként az éjszaka első felében áll be a minimum. A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap általában 7 és 14 fok között várható, de a naposabb a délkeleti tájakon 15 fok fölötti, míg északnyugaton, nyugaton 5 fok alatti értékek is előfordulhatnak.

MTI