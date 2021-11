Kásler: eddig több mint 60 ezren kérték az első vakcinát az oltási akcióhéten

2021. november 27. 19:36

Az oltási akcióhét első öt napján több mint félmillió oltás történt, és jó hír, hogy ezek közül több mint 60 ezer eddig oltatlan ember jelentkezett az első vakcináért - mondta az emberi erőforrások minisztere szombaton, a Facebookon közzétett videóbejegyzésében.

Kásler Miklós úgy fogalmazott, az embereket ismét megérintette az életösztön, a kormány pedig az oltakozás nagy sikerére való tekintettel egy héttel meghosszabbította az oltási akcióhetet, így december 5-ig lehet a kórházi oltópontokon előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélkül felvenni a vakcinákat.



Az összesített adatok alapján, eddig 6,1 millió magyar ember kapott oltást - mondta a miniszter.



Hangsúlyozta, a magyar tudományos vizsgálatok is egyértelműen bizonyították, hogy a védőoltás a leghatékonyabb lehetőség a fertőzés megelőzésére, a betegség elkerülésére és a fatális végkifejlet megelőzésére.



A harmadik hullám teljes időtartamában a Magyarországon elérhető vakcinákkal megelőzött körülbelül 9500 halálozás mintegy 40 százalékát a Sinopharm és a Szuptnyik vakcináknak köszönhetjük - mondta, aláhúzva, ez tudományosan megállapított tény.



Kásler Miklós fontos mérföldkőnek nevezte, hogy az európai gyógyszerügynökség ezen a héten engedélyezte az 5-12 évesek oltását a Pfizer vakcinával, és december 20-át követően számukra is elérhető lesz az oltás Magyarországon.



A tárcavezető rámutatott, a megerősítő harmadik oltás is minden életkorcsoportnak ajánlott, mindazoknak, akik négy hónapnál régebben kapták meg az első két oltást.



Az első két oltást követő néhány hónapban ugyanis a vizsgálatok szerint jelentősen csökken a védettség, ezt azonban a megerősítő harmadik oltással ismét körülbelül 90 százalékra lehet emelni - mondta.



Kásler Miklós elmondta, a kórházba kerülés esélye négyszer nagyobb az oltatlanoknál, az intenzív osztályra kerülés esélye pedig tízszeres.



Emlékeztetett, a meghosszabbított oltási akcióhéten a kórházi oltópontok minden reggel 7 órától este 7 óráig állnak rendelkezésére mindenkinek, az oltás folyamatos, az irányítást a katonák, kormánytisztviselők és önkéntesek segítik.



A miniszter köszönetet mondott nekik a türelemért, az odafigyelésért és a segítségért.



Kásler Miklós emellett újra arra kérte a még oltatlanokat, hogy vegyék fel mielőbb az oltást, mert a most fertőző delta variáns rájuk nézve a legveszélyesebb.



A vírus ellen az igazi megoldást az oltás jelenti - jelentette ki.



MTI