Fordulatban reménykedik Lengyelország az Északi Áramlat-2 kapcsán

2021. november 29. 12:49

Mateusz Morawiecki abban bízik, hogy az Olaf Scholz-vezette leendő új német kormány hozzáállása változni fog elődéhez képest, és mindent meg fog tenni annak kivédésére, hogy Moszkva fegyverként használhassa a vezetéket a szomszédai ellen – jelentette ki a lengyel miniszterelnök. Mateusz Morawiecki nyilatkozatát vasárnap tette közzé a DPA német hírügynökség, alig egy héttel megelőzve a kilátásba helyezett berlini kormányváltást.

A lengyel kormány évek óta következetes politikai harcot folytat gázvezeték ellen, ez volt a hozzáállása már az Északi Áramlat megépítésekor is. Miután ez utóbbi befejezett ténnyé vált, Varsó a gázvezeték használatánál szorgalmaz határozottabb biztosítékokat a német féltől, elébe menve bármilyen orosz nyomásgyakorlási kísérletnek, mind az Európai Unió, mind a szomszédos kelet-európai EU-tagok, mind pedig a közvetlen szomszéd Ukrajna esetében.

Morawiecki most ennek jegyében beszélt arról, hogy a lengyel kormány attól tart, az Északi Áramlat-2 Ukrajna és Moldávia orosz zsarolásához szolgálhat eszközül. Éppen ezért Varsóban nagyon remélik, hogy a leendő Scholz-kormány „minden rendelkezésére álló eszközt bevet” majd annak kivédésére, hogy az orosz kormány „fegyverként” használja az új gázvezetéket szomszédai ellen.

Lengyel részről attól is tartanak, hogy a gázvezeték orosz tulajdonosa, a Gazprom az energiaellátás manipulálására, és végső soron az energiapiaci árak befolyásolására fogja azt felhasználni. Varsó egyébként ez ügyben néhány hete már kezdeményezte Margrethe Vestager versenyjogi EU-biztosnál, hogy a Bizottság indítson ez ügyben tényfeltáró vizsgálatot a Gazprom ellen.

Megfigyelők megjegyzik, hogy a majdani Scholz-kormány hozzáállása az Északi Áramlathoz pillanatnyilag még kevésbé egyértelmű. A leendő kormányban majd számos tárcát ellenőrző Zöldekről például tudni való, hogy még a koalíciós tárgyalások idején is erőteljesen támadták a vezetéket, még arra is hivatkoztak, hogy annak működtetése a jelenlegi formában szerintük az EU-szabályokkal is szembe megy. A kancellárt is delegáló szociáldemokraták viszont kezdettől fogva sokkal visszafogottabbak ez ügyben, (maga Scholz az eddigi Merkel-kormány pénzügyminisztereként tevékenyen is részese volt a szerződés véglegesítésének, vagy legalábbis a pénzügyi vonatkozások rögzítésének).

Elemzések ennek kapcsán már korábban emlékeztettek arra, hogy a Mecklenburg-Nyugat-Pomeránia tartományban végződő vezeték egyik védelmezője a német belpolitikában több-kevesebb megszólalással az SPD, aminek egyik oka az is, hogy a tartományt történetesen szociáldemokrata kormány vezeti.

Annyi mindenesetre bizonyos, hogy a múlt kedden elfogadott koalíciós megállapodás nem zárta ki a gázvezeték használatba vételét. Ez utóbbit e percben egy német bírósági döntés hátráltatja, ami előbb – a vonatkozó EU-jogszabályokkal összhangban – módosítást (szétválasztást) követel a vezeték, és az eladásra kerülő gáz tulajdonlásában. Ez egyébként információk szerint azóta már folyamatban van.

Morawiecki amúgy a vasárnapi DPA-nyilatkozatban részletesen szólt a lengyel-fehérorosz határon kialakult migrációs válsághelyzetről is, és határozottan védelmébe vette az ügyben mutatott lengyel kormányzati politikát. Mint fogalmazott, az adott helyzetben a lengyel kormány és a lengyel határőrség a kérlelhetetlen határzárral nem csupán Lengyelországot, de az Európai Uniót is védelmezi. „Nem engedhetjük meg magunknak a nyitott ajtók politikáját” – idézte a német hírügynökség a lengyel miniszterelnök szavait.

