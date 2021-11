Szijjártó: Az EU-nak hatékonyabban kell támogatnia az észak-afrikai és közel-keleti országokat

2021. november 29. 12:57

Az Európai Uniónak átfogó pénzügyi és technológiai támogatási programot kell indítania a közel-keleti és észak-afrikai országok számára annak érdekében, hogy képesek legyenek sikeresen megvédeni a határaikat – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Barcelonában.

A tárca közleménye szerint a miniszter az Unió a Mediterrán Térségért (UMT) regionális fórumán arról számolt be, hogy a migrációs nyomás erősödésére kell számítani Afrika felől, amit az észak-afrikai országok képviselői is megerősítettek. „Európának egyszerre több komoly kihívással kell szembenéznie, ugyanis a koronavírus-járvány negyedik hulláma mellett egyre több bevándorló is érkezik a kontinensre, ráadásul eddig példátlan módon három irányból” – közölte.

Hangsúlyozta, hogy a magyar kormány álláspontja változatlan, miszerint helyben kell segíteni, s ahelyett, hogy otthonuk elhagyására biztatnák az embereket, olyan körülményeket kell teremteni, amelyek lehetővé teszik mindenki számára, hogy a hazájában maradjon. Kiemelte: Európának célként kellene kitűznie, hogy minél messzebb megállítsa a migrációs hullámokat, azonban ez lehetetlen az észak-afrikai államokkal való hatékony együttműködés nélkül. „Nem túlzás azt mondani, hogy az Európai Unió biztonsága Észak-Afrika biztonságával, stabilitásával kezdődik” – fogalmazott.

Szijjártó Péter kifejtette, hogy mivel az ügy fontos, az emberek biztonságáról szól, ezért az EU-s pénzügyi támogatásokat meg kell szabadítani „minden mesterséges politikai előfeltételtől”. Példaként említette, hogy bár Egyiptom felől megszűnt a migráció az utóbbi öt évben, az ország bizonyos emberi jogi kérdések miatt nem tud hozzájutni a közösség fejlesztési forrásaihoz. Emellett olyan szankciók is érvényben vannak Kairóval szemben, amelyek akadályozzák a határok védelmét még eredményesebbé tevő technológiák megvásárlását. Leszögezte, átfogó pénzügyi és technológiai támogatási programot kell meghirdetni a Földközi-tenger térségében lévő országok számára.

Továbbá szerinte le kell állítani azon szervezetek támogatását, amelyek részt vesznek a bevándorlók tengeri szállításában, minthogy ez a tevékenység aláássa a partnerországok határvédelmi intézkedéseit. „Minden migrációt serkentő tényezőt meg kell szüntetni. Nem szabad felelőtlen nyilatkozatokat tenni, amelyek meghívásként értelmezhetők Európába” – hangoztatta. A miniszter az energiaellátás témáját is érintette, mondván, további diverzifikációra van szükség.

Rámutatott, hogy az új források bevonásához fejleszteni kell az infrastruktúrát, amihez pedig megfelelő pénzügyi forrásokat kell elérhetővé tenni. Aláhúzta, hogy a Földközi-tenger keleti medencéjében jelentős gázmezők vannak, azonban ha nem történnek meg a szükséges beruházások, akkor az ott kitermelhető földgáz más piacokat fog találni.

MTI