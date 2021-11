Forgács Gábor rákos volt, aztán pedig koronavírusos

2021. november 29. 13:44

2020 márciusa végén áttétes prosztatarákot diagnosztizáltak Forgács Gábor színész-humoristánál. A 73 éves művész több műtéten, kemoterápián is átesett, de "győzött". Ezt követően azonban koronavírussal is diagnosztizálták, és újra kórházba került. Mint a Blikknek nyilatkozott, minden óvintézkedést betartott, valahogy mégis elkapta a vírust, de meggyőződése, hogy a két oltás miatt úszta meg ennyire könnyen, enyhe tünetekkel, fájdalmakkal. "A biztonság kedvéért kaptam egy csomó vitamint és oxigént is" - fogalmazott. Három napig volt kórházban.

Blikk