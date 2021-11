„A brüsszeli előítéletek maradnak, de az élet megy tovább”

2021. november 29. 16:16

Sargentini újratöltve, avagy a brüsszeli előítéletek maradnak, de az élet megy tovább… - írta Varga Judit Facebook-bejegyzésben.

A LIBE-bizottság őszi magyarországi látogatásáról készült jelentés, ami ismét negatív színben próbálja feltüntetni hazánkat. Természetesen már az EP is készíti az állásfoglalását - emlékeztetett az igazságügyi miniszter. Úgy tűnik tehát, hogy a tisztelt balliberális képviselők nem olvasták el a nekik ajándékozott könyvünket, ellenkező esetben számukra is kiderült volna: a Sargentini-jelentés számos vonatkozásban nem felel meg a valóságnak, emiatt pedig következtetései is megalapozatlanok, így nem szolgálhat további eljárások és jelentések alapjául sem - véli a politikus.

Varga Judit kiemeli: hazánk kitart eddigi álláspontja mellett: az európai értékeket mindig tiszteletben tartottuk, a jogállamisági elvárásoknak mindig megfeleltünk, elvárjuk ugyanakkor, hogy azokat a brüsszeli intézmények is betartsák!

Felszólítjuk az Európai Parlamentet, hogy hagyjon fel a politikai nyomásgyakorlással és a hazánk elleni lejárató kampánnyal, a saját szabályaik semmibe vétele helyett pedig végre térjenek vissza az európai értékekhez és hagyják békén a tagállamokat! - tette hozzá. Mit ad Isten, a LIBE-bizottságban pont ma kerül a napirendre a magyarországi misszió. Illúzióink persze nincsenek, mindenesetre kíváncsian várjuk a szakbizottság jelentéstételét! - zárta bejegyzését a miniszter.

Facebook