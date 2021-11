Dömötör: A baloldal ne nézze zsákmánynak a fővárost!

2021. november 29. 16:40

Kövér László házelnök egy tavaly elmondott beszédéről és a Városháza-ügyről is szó volt az Országgyűlés hétfői ülésén napirend előtt. Tordai Bence (Párbeszéd) egy, a hétvégén kiszivárogtatott 2020-as hangfelvétel kapcsán arról beszélt: Kövér László „hatalmával visszaélve azt a törekvést próbálja megvalósítani, hogy hazánkat egy pártállami diktatúra irányába sodorja”. Szerinte a házelnök a felvételen arról próbálta győzködni a nemzetbiztonsági szolgálatok, a titkosszolgálatok vezetőit, hogy „a Magyarországra leselkedő legnagyobb nemzetbiztonsági veszély az ellenzék lenne”. Hozzátette: a Fidesz meghatározó politikusa szerint az nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot, hogy „kémeket telepítenek ide gyakorlatilag állami segédlettel Oroszországból és Kínából”.

Dömötör: Kövér László szavait nem először forgatják ki

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára válaszában emlékeztetett: a házelnök személyesen is küzdött egy diktatúra ellen, és megjegyezte azt is, hogy Kövér László szavait nem először forgatják ki. Hangsúlyozta: az ellenzéki állításokkal szemben a házelnök nem politikai szereplőket nevezett meg kockázatként, hanem azt a politikai helyzetet, hogy két egymást kizáró állam- és nemzetkép létezik a politikán belül. Dömötör Csaba arra is rámutatott: az ellenzék miniszterelnök-jelöltje, Márki-Zay Péter egy nyilvános fórumon viszont „sötétben tartott, trágyával etetett gombáknak” nevezte azokat a magyarokat, akik alacsonyan tartanák az energiaárakat és ellenzik a migrációt. Nagyon szépen megmutatja, hogy mire lehet számítani Önöktől, mert azt jól mutatja, hogy mi történik a Városházán - mondta Dömötör. Felidézte Bajnai Gordon, bukott baloldali kormányfő cápás kijelentését. A Városházát valóban ki akarják árusítani - tette hozzá. Felszólalása végén pedig Dömötör Csaba azt kérte, hogy a baloldal ne nézze zsákmánynak a fővárost.

Varga Zoltán (DK) is Kövér László hétvégén nyilvánosságra került beszédét kifogásolta.

Orbán Balázs szerint lejárató kampányt akarnak folytatni a Házelnök ellen

Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára szerint az ellenzéki képviselő nem mondott igazat, lejárató kampányt akarnak Kövér Lászlóval szemben folytatni. Hozzátette: az ellenzéki pártok voltak azok, amelyek 2010 előtt a nemzetbiztonsági szerveket külföldi ügynökök előtt „kinyitották”, és hazudtak a választópolgároknak, majd amikor a választók kifejezték nemtetszésüket, lovasrohamot vezényeltek ellenük. Szerinte aktuálisan is vaj van az ellenzék füle mögött, példaként a „Városháza-gatet” említette. Szóvá tette azt is, hogy Márki-Zay Péter közös ellenzéki miniszterelnök a rezsicsökkentés ellen van.

MTI