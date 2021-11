Európát a konzervatívok tudják megújítani

2021. november 29. 23:55

Európa úgy tud igazán jól megújulni, ha a konzervatívok tudnak dominálni, olyan kérdésekben is, mint az integráció és a veszélyek elhárítása - mondta az igazságügyi miniszter Budapesten, az Európa Jövőjéről szóló konferenciasorozat keretében tartott hétfői kerekasztal-beszélgetésen.

Varga Judit kijelentette, látszik az európai felmérésekből, hogy az elit nagyon messze elszárnyalt az európai emberektől, és van igény arra, hogy konzervatív politikát valaki megfogalmazzon.



Jelenleg formálódóban van egy új európai konzervatív oldal - jelezte, majd kiemelte: ha 2022-ben a magyar kormány meg tudja erősíteni a helyét, a legitimációját Magyarországon, akkor ennél erősebb fegyver és "hatalmasabb lehetőség egész Európa számára is ritkán fog adódni", azáltal, hogy a konzervatív oldal megerősítést nyerhet. "Csak úgy tudunk igazán jól megújulni, mint integráció is, vagy akár veszélyeket elhárítani, ha a konzervatívok tudnak ebben dominálni" - fogalmazott Varga Judit.



A miniszter kiemelte, a kormány európai politikája abból indul ki, hogy az identitásunk, a nemzeti tudatunk határozza meg azt, hogy európaiak vagyunk. Ez nem is lehetne fordítva, hiszen nincs európai démosz, hanem országok vannak Európában.



Varga Judit szerint "a bűnök bűne a (...) múlt újraírásával kezdődött", amit a Juncker-bizottság hozott el. Ez egy minőségi csere volt. Amikor Jean-Claude Juncker a hivatalába került azt mondta, hogy politikai bizottságot épít, így gyakorlatilag legitimálta "a buboréknak" az önálló saját fejlődését, amit minden egyes nagy nemzetközi szervezet elkövet.



A miniszter szerint Jean-Claude Juncker fő bűne, hogy elengedte a briteket és beengedte a migránsokat.



Varga Judit azt mondta, az a baja a brüsszeli buboréknak, hogy nem is lehet azt várni tőle, hogy egy válságra olyan választ ad, amely rezonál a valóságra, mert ő mindig a saját érdekei mentén fog harcolni.



Hangsúlyozta, nem szabad feladni a küzdelmet, amelyhez az is kell, hogy a konzervatív oldal is sokkal hangsúlyosabban tudjon megjelenni az európai döntéshozatalban, legalább a balanszközeli állapothoz jussunk el.



Martonyi János volt külügyminiszter arról beszélt, hogy az európai megújulás szerinte nem képzelhető el egy nagyon jelentős konzervatív hozzájárulás nélkül. A történelem során a konzervatívok tudták végrehajtani a sikeres megújulást, más ideológiák mindig a dolgok teljes felforgatására tettek kísérletet, hiszen "a múltat végképp el kellett törölni". Ebből lett mindig a baj - jegyezte meg.



Martonyi János kiemelte, szükség lenne arra, hogy az európai tudatnak, az európaiságnak a konzervatív világkép az egyik fő eleme legyen. És ekkor lehetne elgondolkodni az intézményekről - mondta.



Szerinte az alapokat kellene először újragondolni, és ezt követően az intézményi problémát, egyensúlyhiányt kezelni kellene. Vissza kell állítani a dolgokat a saját helyükre. Ebben az esetben világossá kell tenni, hogy az egésznek a kiindulópontját a szuverén államok jelentik - mondta Martonyi János.



MTI