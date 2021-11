A hétvégén ünneplőbe öltözik a magyarkanizsai városi tér

2021. november 30. 11:35

Már javában zajlanak az előkészületek az adventi vásárra Magyarkanizsán. A hétvégén ünneplőbe öltözik a magyarkanizsai városi tér, ugyanis adventi vásárt szerveznek. A részleteket Vranić Váradi Lívia községi protokollügyi és tájékoztatási megbízott ismertette mai sajtótájékoztatóján.

Az adventi vásár december harmadikán és negyedikén kerül megrendezésre, mégpedig a felújított városi téren, a Fő utcán, mely helyszínnek ez lesz a premierje, hiszen rendezvényhelyszínként most először van alkalmunk használni. Be fogjuk lakni az egész teret. Lesz kirakodóvásár, lesznek kísérőprogramok, valamint szabadtéri Betlehem is várja a Magyarkanizsára látogatókat. December 3-án 16 órakor veszi kezdetét a program, mégpedig az Anima kórus fellépésével és műsorával, Adventre hangoló címszó alatt ünnepi dalokat fognak előadni.

Ezt követően 16 óra 30 perctől a Karácsonyi álom című műsorban közel hatvan általános iskolás vesz részt, valamint az óvodások is csatlakoznak az előadáshoz. 17 órától A várakozás ideje címmel közös játékra invitáljuk az iskoláskorú gyerekeket és szüleiket. A foglalkozást Mácsai Mónika vezeti. 18 órától pedig a Jingle Jazz Duo szórakoztatja a vásárba kilátogatókat. December 4-én, szombaton 16 órától kézműves és bábos foglalkozásra várjuk a gyereket, Baráth Mária vezetésével. A pénteki és a szombati, gyerekeknek szánt közös foglalkozások meleg, fűtött sátorban lesznek megtartva. 17 órától Sőreg Anita vezetésével kreatív gyerektornára kerül sor. Ezt követően 18 órától jöhet egy közös bemelegítés a Mikulás-futást megelőzően, aminek rajtját 18 óra 15 percre tervezzük.

Akik nem futnak és visszavárják családtagjaikat, barátaikat a térre, azokat időközben a Jazz&Roll Mini koncertje szórakoztatja majd. A vásár ideje alatt régi mesterségek interaktív bemutatójára is sor kerül, ahol az érdeklődőknek lehetőségük lesz kipróbálni a szövést, a kötés, a horgolást, de agyagozásra is lesz lehetőség. A Turisztikai Információs Központ helyiségében mézeskalács-festő műhely zajlik majd, mindkét napon. További kísérőprogramunk egy újdonság, a Kanizsai karácsonyi kukucskáló kvíz, ami egy vetélkedőt takar. A kvíz abból áll, hogy a részt vevő 2-3 fős csapatok kapnak egy-egy feladatsort, amit ki kell tölteni.

A vetélkedő alatt kukucskálni kell, ugyanis a kérdésekre megadott válaszok különböző intézményeink ablakaiban, kirakataiban lesznek elrejtve, ezeket kell megtalálni. A helyes megfejtéseket beadó csapatok között ajándékokat sorsolunk ki, mégpedig utalványokat, amik a vásár területén lesznek beválthatóak. A vásárról a finom falatok és a télhez kapcsolódó finom italok sem hiányoznak majd.

A vásár ideje alatt a jótékonykodás sem marad el, a magyarkanizsai Szociális Központ szervezésében idén is megrendezésre kerül a plüssjátékgyűjtés. Arra kérünk mindenkit, hogy akinél vannak megunt, de még jó állapotban lévő plüssjátékok, hozza el a vásárba és tegyük ezzel szebbé a rászoruló gyermekek karácsonyát. Ezen kívül a Vajdasági jótékonysági licit csoport is szervez jótékonysági gyűjtést, ahol a szervezők képeslapokkal és házi készítésű süteményekkel készülnek mindazok számára, akik adományaikkal a csoport által felkarolt beteg gyerekek gyógyulásását támogatják, hangzott el a sajtótájékoztatón.

Hangolódjunk együtt az ünnepekre hétvégén, Magyarkanizsán.

Korom Sarolta

vajma.info