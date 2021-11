Az egészségipar fejlesztése stratégiai jelentőségű

2021. november 30. 12:34

Az egészségipar fejlesztése stratégiai jelentőségű, mind az ellátásbiztonságot, mind a növekedési képességet illetően - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a dunakeszi Lighttech Kft. legújabb beruházásnak átadásán kedden.

A támogatott projekt keretében a Lighttech Lámpatechnológiai Kft. UVC lámpa gyártási kapacitását növelte.



Az 1,3 milliárd forintos beruházáshoz a cég mintegy 1 milliárd forint támogatást kapott az Egészségipari Támogatási Program (ETP) keretében. Az UVC Germicid lámpa a víz és a levegő vegyszermentes sterilizálását, csírátlanítását biztosítja.



Varga Mihály a gyártóvonal átadásán hangsúlyozta, hogy ebben a szektorban jelentős innovációs erő és nagyon komoly szellemi tőke van, ami képes arra, hogy a világpiacon is állja a versenyt. A kormány célja a hazai egészségipari kapacitás növelése, a magyar cégek részesedésének emelése az egészségügyi beszállítók piacán, valamint az egészségipar exportteljesítményének növelése - tette hozzá.



A pénzügyminiszter kiemelte, hogy minden egészségipari fejlesztés a magyar egészségügyi szolgáltatások színvonalát is javíthatja.



Hangsúlyozta: "a kormány és a cégek együttműködésével az elmúlt másfél évben tulajdonképpen új iparág jött létre Magyarországon", az ETP országszerte 83 helyszínen hajtott és hajt végre beruházást, a program révén 87 milliárd forint értékben valósultak meg kapacitásfejlesztések. A miniszter szerint a program fontos eredménye, hogy 4.0 ipari technológiai váltásra is sor került, emellett a fejlesztések meg tudják védeni a munkahelyeket.



A dunakeszi beruházás nyomán a Lighttech egészségügyi és oktatási intézményekben használható UVC levegőfertőtlenítő berendezéseket gyárt majd, amelyeknek kiemelt jelentőségük van például koronavírus-fertőzések terjedésének megakadályozásában is. A miniszter emlékeztetett arra is, hogy az új kapacitás egyben lehetőséget is jelent a hazai tudástőke gyarapítására és a nemzetközi versenypozíciók javítására.



Tuzson Bence, a térség fideszes országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy Dunakeszi az ország egyik leggyorsabban fejlődő városa, amihez innovatív emberek és vállalkozások kellettek. A Lighttech Kft. képes volt meglátni a lehetőséget, a kormány pedig a cég mögé állt, a vállalat Dunakeszi az első számú munkahelyteremtője - mondta.



Hősi István Zsolt ügyvezető igazgató köszöntőjében egyebek mellett arról beszélt, hogy a beruházás lehetőséget teremtett egy innovatív, nagy hatékonyságú Germicid lámpacsalád kifejlesztésére.



A 98 százalékban exportra termelő vállalat az elmúlt évek stabil növekedésével 2020-ban már 17 milliárd forint árbevételt ért el és több mint 800 főt foglalkoztat.



MTI