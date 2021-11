Közösen szólította fel oltásra a cseheket a távozó és az új kormányfő

2021. november 30. 13:43

Közösen szólította fel a cseheket a koronavírus elleni oltás felvételére Andrej Babis ügyvezető és Petr Fiala kinevezett kormányfő kedden Prágában.

Babis és Fiala együtt állt ki sajtóértekezleten az Orvosok segítik Csehországot nevű kezdeményezés támogatására, amelynek keretében egy hét alatt egymillió embert szeretnének beoltani az emlékeztető, harmadik adaggal.



Radek Mounajjed, a kezdeményezés egyik elindítója azt mondta: oltóanyagból jelenleg van elég Csehországban, de kevés az erre rendszeresített egészségügyi személyzet, ezért külső segítségre lenne szükségük. A kezdeményezők felszólították mások között a háziorvosokat, hogy munkaidejük egy részét a következő időszakban fordítsák oltásra, a folyamat általános felgyorsítására.



"A projekt célja, hogy hatékony segítséget nyújtsunk a kórházaknak és az oltóközpontoknak. További orvosokat kell megnyernünk, hogy vállalják az oltást" - jelentette ki Babis. Úgy vélte: a nagyvárosokban működő speciális oltóközpontok napi kapacitását mintegy 150 ezerre kellene emelni a jelenlegi százezerről. A háziorvosok hetente mintegy 80 ezer adag oltóanyagot adnak be, amelyet szintén jelentősen meg kellene emelni - tette hozzá.



"A helyzet komoly, ezért egyesítettük erőinket a jó cél érdekében" - magyarázta Fiala a két kormányfő közös kiállását, ami szokatlan az ország történetében. "Szükség van a még be nem oltottak megszólítására" - szögezte le. Hozzátette: közös érdek, hogy minél többen vegyék fel az oltást. Felmérések azt mutatják, hogy a két adaggal beoltottak kétharmada igényli a megerősítő harmadik dózist is.



A 10,7 milliós Csehországban eddig 6,4 millióan kapták meg a vakcina mindkét adagját. A harmadik adagot pedig több mint 800 ezren kapták meg.



Múlt péntek óta Csehországban újra szükségállapot és számos, a mindennapi életet korlátozó óvintézkedés van érvényben.



Petr Fialát, az októberi választásokon győztes Spolu koalíció vezetőjét vasárnap nevezte ki kormányfőnek Milos Zeman államfő. Babis mozgalma, az ANO, miután vereséget szenvedett a választásokon, ellenzékbe vonul. Az új kormány hivatalba lépése december közepére várható.



MTI