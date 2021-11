Fidesz: a népszavazás célja a szülőkre bízni gyermekeik nevelését

2021. november 30. 16:34

A népszavazás célja az, ami a gyermekvédelmi törvényé is volt: az, hogy a szülők kizárólagos joga legyen eldönteni, hogyan nevelik a saját gyermekeiket - közölte újságírókkal az Országgyűlés keddi, a népszavazást elrendelő döntését követően a Fidesz frakcióvezetője.

Kocsis Máté hozzátette, egyúttal szeretnék megvédeni a gyermekeket az életkoruknak nem megfelelő tartalmaktól, például a "mostanában civil szervezetek által népszerűsített foglalkozásoktól" vagy a nemátalakító műtétek népszerűsítésétől, amelyek a fejlődésüket befolyásolják.



Kocsis Máté emlékeztetett, hogy a Ház által elfogadott határozatban négy kérdés szerepel.



Kiemelte, hogy a baloldal sem a szavazáson, sem az azt megelőző vitában nem vett részt. Hozzátette: ez nem előzmények nélküli, mert a baloldal a gyermekvédelmi törvény elfogadásakor Magyarországon és Brüsszelben is komoly támadást indított a gyermekvédelmi intézkedések ellen. A Fidesz azt gondolja, az a leghelyesebb, ha az emberek népszavazáson döntik el a vitát - összegzett.



Közölte, a gyermekvédelmi népszavazás várhatóan a jövő év első felében le is zajlik, az államfő várhatóan januárban dönt az időpontról. Kérdésre válaszolva jelezte, hogy a parlament korábbi - ellenzéki kezdeményezésre született - döntése értelmében a referendumot az országgyűlési választással egy időben is meg lehet tartani. Az államfő dönt a kérdésben, de az alapjogi akadály elhárult - fogalmazott Kocsis Máté.



MTI