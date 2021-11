Cormann: Magyarország gazdasági fejlődése sikertörténet

2021. november 30. 18:45

Magyarország továbbra is törekszik a stratégiai együttműködés folytatására a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezettel (OECD) - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter a Magyarország OECD csatlakozásának 25. évfordulója alkalmából rendezett eseményen kedden Budapesten.

A miniszter hangsúlyozta: Magyarország számára fontos érték, hogy az OECD-ben olyan nemzetközi szervezet tagja, amely tényeken alapuló elemzéseivel, a tagországok érdekeit szem előtt tartó ajánlásaival valós segítséget nyújt az egyes országok gazdasági fejlődéséhez. Különösen fontos ez akkor, amikor az Európai Unió részéről gyakran szubjektív, politikai töltetű kritikák érik az országot - tette hozzá.



Varga Mihály a szervezet sikerének nevezte a nemzetközi adómegállapodást, amely - megfogalmazása szerint - kölcsönös tiszteleten alapuló eredményes tárgyalások után született meg.



A pénzügyminiszter felidézte, hogy a szoros együttműködés az OECD-vel közvetlenül a rendszerváltozást követően kezdődött, teljes jogú tagként Magyarország 1996-ban csatlakozott a szervezethez.



Az 1990-es évek elején Magyarországon meg kellett teremteni a piacgazdaság alapjait és a parlamenti demokrácia kereteit, ezt a folyamatot ismerte el a tagsággal a nemzetközi szervezet. Az elmúlt két és fél évtizedben a fejlődés nem volt egyenletes, de a 2010 után elért eredmények kiugróan jók voltak, annak ellenére, hogy egyszerre kellett kijavítani egy hibás gazdaságpolitika következményeit, és tenni a válság ellen - fogalmazott Varga Mihály.



Kiemelte, hogy a 2010 és 2020 közötti időszak a magyar gazdaságtörténet egyik legsikeresebb évtizede volt, így most a koronavírus-válság egy sokkal erősebb alapokon álló gazdaságot ért, a többi között ez tette lehetővé a gyorsabb újraindítást.



A magyar gazdaság teljesítménye már most meghaladja a járvány előtti szintet, Magyarország lépéselőnyt szerzett az Európai Unióban, és az a célja, hogy ezt megőrizze - jelentette ki a pénzügyminiszter.



Varga Mihály különösen fontosnak nevezte, hogy az OECD továbbra is a hitelesség és a tényeken alapuló gazdasági elemzés nemzetközi központjaként működjön, valamint racionális utat mutasson a klímavédelem területén.



Leszögezte: a 2050-re elérendő karbonsemlegességhez szükséges intézkedéseket csak megalapozott számításokkal, az energia- és ellátásbiztonság garantálásával, az életszínvonal csökkenésének elkerülésével és a nagy szennyezők pénzalapjainak bevonásával szabad végrehajtani.



Mathias Cormann, az OECD főtitkára a rendezvényen sikertörténetnek nevezte Magyarország gazdasági fejlődését a szervezethez való csatlakozás óta. Rámutatott, hogy a magyar az egyik leggyorsabban növekvő gazdaság az OECD-tagok közül. Kiemelte a különösen alacsony magyar munkanélküliségi rátát és a magas foglalkoztatottságot.

Mathias Cormann, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) főtitkára és Varga Mihály pénzügyminiszter (b-j) a Magyarország OECD csatlakozásának 25. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi év záróeseményén a minisztériumban 2021. november 30-án. MTI/Máthé Zoltán

A főtitkár kiemelte, hogy a koronavírus-járvány ellenére folytatódott a magyar gazdasági fejlődés, és jelezte: ebben az OECD továbbra is támogatja Magyarországot.

MTI