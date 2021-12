Zelenszkij törvényt terjesztett a parlament elé a többes állampolgárságról

2021. december 1. 13:03

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beterjesztette szerdán a parlament elé a többes állampolgárságról szóló törvényjavaslatát.

Ezt az államfő maga jelentette be a parlament előtt tartott éves beszámolójában, amelynek témája az ország kül- és belpolitikai helyzete volt.



"Tudom, hogy a többes állampolgárság kérdése mennyire fontos az Egyesült Államokban, Kanadában és az EU-ban élő ukránok számára. Első alkalommal érezhetik a világ bármely táján élő ukránok azt, hogy nem pusztán ukrán származásúak, hanem ukrán állampolgárok is" - hangoztatta Zelenszkij.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy a parlament tavaly Zelenszkij egyik hasonló javaslatát nem tűzte napirendre, mert szakértők szerint az állampolgárság kérdése az alkotmány módosítása nélkül, csak törvényi szinten nem szabályozható. Dmitro Kuleba külügyminiszter márciusban kijelentette, hogy lehetségesnek tartja a kettős állampolgárság engedélyezését Ukrajnában, az orosz állampolgársággal rendelkezők kivételével.



Keddi parlamenti beszédében Zelenszkij kifejtette, hogy meggyőződése szerint az ukrán vezetés nem tudja megállítani a háborút és visszaszerezni Ukrajnának a Donyec-medencét, ha nem folytat közvetlen párbeszédet Oroszországgal. Hozzátette, hogy ezen a véleményen vannak Ukrajna külföldi partnerei és az országon belül is többen elismerik ezt. Kiemelte egyúttal azt is, hogy Ukrajna erős hadsereg nélkül nem képes megállítani a háborút.



Felszólalásában az elnök bejelentette, hogy hamarosan elindítják az "Ukrán álom" elnevezésű programot, amelynek keretében "minden becsületesen adózó állampolgár" öt százalékos hitelhez juthat, amelyet lakás, egyéb ingatlan, elektromos autó vásárlására vagy továbbtanulásra, szakmaváltásra fordíthat.



Az ország gazdasági helyzetéről szólva kiemelte, hogy 2013 óta először csökkent a GDP 50 százaléka alá az állam adóssága, az arany- és devizatartalék pedig elérte a 30 milliárd dollárt. Kiemelte még, hogy "a független Ukrajna történetében először" 10 százalék alá csökkent a kis- és középvállalkozások hiteleinek kamata, ez most átlagosan 9,7 százalék. "Az ukrán kis- és középvállalkozások több mint 70 milliárd hrivnyát (828 milliárd forint) kaptak, és több ezer új munkahelyet teremtettek" - tette hozzá.

Zelenszkij bejelentette, hogy január 1-jétől az orvosok minimálbére 20 ezer hrivnya (236 ezer forint), átlagbére pedig 24 ezer hrivnya (284 ezer forint) lesz.

Közölte, hogy a következő két évben a "Nagy építkezés" elnevezésű program keretében 15 ezer kilométer új út és 810 híd épül az országban. Hozzátette, hogy a program kezdete óta eddig több mint 13 ezer kilométernyi út épült Ukrajnában.

Az elnök kitért arra, hogy Ukrainian National Airlines (UNA) néven új állami légitársaságot hoznak létre, amelynek első járata már 2022-ben elindul, és 2025-re már legalább 20 repülőgéppel, rendszeres járatokat indít bel- és külföldre egyaránt.

Elmondta, hogy Ukrajnában készülnek egy elektronikus népszámlálás kivitelezésére, amely ezt követően lehetővé teszi az elektronikus szavazást is. Szavai szerint büszke arra, hogy Ukrajna lesz a világ második országa, amely 2023 elején népszámlálást végez az Apple vállalattal együttműködve. Az UNIAN hírügynökség hozzáfűzte, hogy Ukrajnában hivatalos népszámlálást utoljára 2001-ben végeztek, annak eredménye szerint az országnak akkor mintegy 48,5 millió lakosa volt. 2019-ben a kormány szervezett elektronikus népszámlálást, amely szerint az akkori lakosság - nem számítva a krími és a Donyec-medencei ideiglenesen megszállt területeken élőket - mintegy 37,29 millió lelket számlált.

Zelenszkij bejelentette azt is, hogy december 10-ig a parlament elé terjeszti az "ukrán gazdasági útlevélről" szóló javaslatát. Ennek értelmében az ország ásványkincseinek kiaknázásából származó költségvetési bevételekből minden ukrán állampolgárságú kiskorúnak személyes számlát nyitna az állam. A gyermekek nagykorúvá válásuk után ezt a megtakarítást tanulmányokra vagy saját lakás vásárlására fordíthatják. A törvénynek köszönhetően "végre oligarcháink valódi befektetőkké válnak gyermekeink jövőjébe" - jegyezte meg az ukrán elnök.



MTI