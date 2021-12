Putyin: megengedhetetlen a NATO keleti bővítése

2021. december 1. 14:03

Oroszország a partnereivel együtt ezután is tartja magát ahhoz, hogy megengedhetetlen a NATO keleti bővítése, ami ellen jogi garanciákra van szükség - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán, Moszkvában akkreditált, 20 új külföldi nagykövet megbízólevél-átadási szertartásán.

Putyin az orosz diplomácia kiemelt feladatának nevezte, hogy megbízható és hosszú távú biztonsági garanciákat vívjon ki Oroszország számára. Mint mondta, Moszkva tárgyszerű párbeszédet javasol ebben a témában.



"Az Egyesült Államokkal és szövetségeseivel folytatott párbeszéd során ragaszkodni fogunk ahhoz, hogy konkrét megállapodásokat dolgozzunk ki, amelyek kizárják a NATO további keleti előrenyomulását és a bennünket fenyegető fegyverrendszerek telepítését az Oroszországi Föderáció területének közvetlen közelében" - mondta Putyin.



"Nekünk pontos jogi garanciákra van szükségünk, mert nyugati kollégáink nem teljesítették szóbeli kötelezettségvállalásaikat. Mindenki tud azokról a szóban adott biztosítékokról, amelyek szerint a NATO nem fog kelet felé terjeszkedni. De ennek az ellenkezője történt. A jogos orosz biztonsági aggályokat lényegében figyelmen kívül hagyták. És most is figyelmen kívül hagyják őket" - tette hozzá Putyin.



Az orosz vezető nehezményezte, hogy a NATO katonai infrastruktúrája megközelítette Oroszország határait.



"Ez számunkra több, mint komoly. Ebben a helyzetben mi is megtesszük a megfelelő haditechnikai lépéseket" - mondta.



Putyin szerint Oroszország senkit sem fenyeget, és Moszkvát ezzel vádolni, reá hárítani a felelősséget a kialakult helyzetért "minimum felelőtlenség". Kifejezte amiatti aggodalmát, hogy a nemzetközi közösség képtelen összefogni a fontos problémák megoldására, és hogy az ország néhány "partnere" megpróbálja feltartóztatni a fejlődését, szankciós nyomást gyakorolva és feszültséget keltve a határai mentén.



Az orosz külpolitika fő alapelvének az elnök az egyenrangú, konstruktív együttműködést nevezte.



MTI