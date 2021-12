Európa tanácsi hisztéria a lengyel határvédelmi törvény miatt

2021. december 1. 15:19

A strasbourgi székhelyű Európa Tanács emberi jogi biztosa szerint a lengyel határvédelmi törvény kedden elfogadott és szerdán érvénybe lépett módosításai állandósítják a rendkívüli állapot okán bevezetett korlátozó intézkedések nagy részét, ami negatív hatással lesz a mozgás, a gyülekezés és a véleménynyilvánítás szabadságára Lengyelország keleti határán.

Dunja Mijatovic internetes oldalán szerdán nyilvánosságra hozott közleményében arra reagált, hogy Lengyelországban érvénybe lépett a belépési tilalom március 1-ig tartó meghosszabbítása a fehérorosz határtérségben a migránsválság miatt.



Az emberi jogi biztos közleményében hangsúlyozta: az intézkedés káros a humanitárius segítségnyújtás, az újságírók munkája és átláthatósága szempontjából, valamint negatív hatást gyakorol az emberi jogvédők helyzetére és a helyi lakosság mindennapi életére is.



"Mély aggodalomra ad okot, hogy az új jogszabály értelmében az újságíróknak különleges engedélyre lesz szükségük ahhoz, hogy beléphessenek a határzónába, miközben a humanitárius, valamint a jogi segítségnyújtást végző szervezetek képviselői, és az emberi jogi megfigyelők hozzáférése sem biztosított" - fogalmazott.



Végezetül kijelentette: az új törvény elfogadása azt jelenti, hogy a migránsok és menekültek emberi jogainak védelmét, a visszatoloncolások jogellenes gyakorlatának megelőzését, valamint a határ menti területeken az emberi jogi helyzettel kapcsolatos ellenőrzés biztosítását célzó munka még nagyobb nehézségekbe ütközik és személyes kockázatot jelent.



A lengyel parlamentben kedden, sürgősségi eljárásban megszavazott jogszabály alapján kiadott miniszteri rendelet részben helyettesíti a határtérségre vonatkozó rendkívüli állapot intézkedéseit, amelyeket szeptember elején vezettek be november 30-i határidővel. A belépési tilalom alól többféle kivétel van a nem a térségben élők számára is, például szükséges ügyintézés, munkavégzés esetén. A határőrség engedélye alapján dolgozhatnak ezentúl a határ mentén újságírók, őket az eddigi rendkívüli állapot teljesen kizárta onnan.



A Fehéroroszországgal szomszédos európai uniós tagállamok, Lengyelország, Litvánia és Lettország keleti határához hónapok óta érkeznek illegális migránsok. A fehérorosz-lengyel határon a migránsok többször próbáltak tömegesen átjutni, miközben a közelben lévő fehérorosz fegyveresek részéről számos provokáció történt a lengyel határőrség jelentései szerint.

MTI