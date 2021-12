Ingatanértékesítések dokumentációja a Városháza-bizottságnál

2021. december 1. 19:10

A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ szerdán megküldte a vizsgálóbizottságnak a 2019 óta történt ingatlanértékesítések teljes dokumentációját - közölte a főpolgármester szerda este a közösségi oldalán.

Karácsony Gergely a Városháza-ügyben létrejött testületről szóló bejegyzésében azt írta, az ingatlanértékesítések dokumentációjában megtalálhatók az értékesítésekhez kapcsolódó értékbecslések, a pályázati kiírások, a pályázatok, a bontási jegyzőkönyvek, a döntésről szóló előterjesztések, az adásvételi szerződések, az elővásárlási nyilatkozatok és a birtokbaadási jegyzőkönyvek.



A főpolgármester hozzátette: ezeket az iratokat a https://bit.ly/3G4IOlr oldalon nyilvánosságra is hozzák, hogy mindenki ellenőrizhesse: a közcélú, zártkörű pályázatok, mint például a Magyar Madártani Egyesületnek történt értékesítés kivételével "az értékesítésekre nyílt, korlátozó feltételt vagy más +személyre szabást+ nem tartalmazó pályázati kiírás alapján került sor".



Karácsony Gergely megjegyezte: "az orosz titkosszolgálati módszerekkel készített és kiszivárogtatott hangfelvételeken fideszes kötődésű emberek által tett más tényállításoknak is ennyi valóságalapja van". Hozzátette: ideje bemutatni "ennek a kamuügynek a kreálóit, azokat a fideszes és Fidesz-közeli figurákat, akik közül a városvezetés egyet sem ismer, velük soha nem tárgyalt, ám ők mégis asszisztáltak egy hazug lejárató kampányhoz".



A Fővárosi Közgyűlés múlt szerdán döntött Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetőjének javaslatára arról, hogy vizsgálóbizottságot állítanak fel a Városháza-ügyben. A vizsgálóbizottság feladata, hogy a Városháza és a fővárosi önkormányzat más ingatlanjainak hasznosításával összefüggő állításokat tartalmazó, nemrégiben nyilvánosságra került hangfelvételekkel összefüggésben vizsgálatot folytasson le. A héttagú vizsgálóbizottság elnöke Kovács Péter (Fidesz-KDNP) XVI. kerületi polgármester, mellette a testületnek még két frakciótársa is tagja.



A bizottság, amelynek a decemberi rendes ülésen kell beszámolnia munkájáról, csütörtökön tartja első tanácskozását.

magyarnemzet.hu