Nemzetközi ökölvívó ranglista-versenysorozat része lesz a Bocskai

2021. december 2. 09:39

Európa egyik legpatinásabb nemzetközi amatőr ökölvívó-viadala, a debreceni Bocskai István emlékverseny bekerül a nemzetközi szövetség újonnan induló, pénzdíjas ranglista-versenysorozatába.

A magyar szövetség (MÖSZ) Facebook-oldalán tette közzé, hogy megállapodott a nemzetközi szövetséggel (AIBA), mely szerint a hajdúsági viadal a World Boxing Tour része lesz, annak is az ezüst kategóriájában szerepel majd.





Kovács István, az AIBA főtitkára a monokli.com-nak elmondta, mindez azt jelenti, hogy a Bocskain világranglista-pontokat lehet majd szerezni, valamint a világszervezet jóvoltából pénzdíjas lesz a torna.





"A konföderációs egyeztetések után Európából eddig két verseny kapott minősítést. Az egyik a Bocskai Emlékverseny, amely a +Silver Gloves Tournament+ része lesz. A pénzdíj, valamint a megszerezhető ranglista pontoknak köszönhetően az eddigieknél is színvonalasabb lehet majd a debreceni verseny" - idézte a honlap az olimpiai bajnok, amatőrök és profik között is világbajnok korábbi klasszis bokszolót, aki azt is hozzátette, hogy a viadalt a jövőben is a magyar szövetség rendezi.



Bajkai István, a MÖSZ elnöke megtiszteltetésnek tartja, hogy a ranglista-versenyek közé emelkedik a Bocskai.



"Rendkívül nagy elismerés a magyar ökölvívás számára, hogy egy ilyen rangos versenysorozat egyik fontos állomását rendezhetjük meg. A sportág legnagyobb egyéniségei léphetnek szorítóba Debrecenben. Ez a magyar boksz elismerése, egy visszaigazolás, hogy a Magyar Ökölvívó Szakszövetség jó úton halad a sportág hazai megújításának útján" - mondta az elnök a honlap szerint.



A tervek szerint a World Boxing Tour 6-8 állomásból áll majd és a versenyeket arany, ezüst és bronz kategóriába sorolják. A Silver Gloves Tournamentbe sorolt Bocskai emlékverseny összdíjazása várhatóan 200 ezer dollár lehet.



A jövő évi World Boxing Tour zárásaként döntőt rendeznek majd New Yorkban vagy Las Vegasban.



A Bocskai István nemzetközi emlékversenyre jövő februárban 66. alkalommal kerül majd sor.

MTI