Fidesz: megálljt kell parancsolni a nemátalakító műtétek őrületének!

2021. december 2. 10:53

Megálljt kell parancsolni a nemátalakító műtétek őrületének még mielőtt Magyarországon is olyan statisztikák lesznek, mint Nyugaton - mondta a Fidesz-frakció szóvivője csütörtökön, az MTI-hez eljuttatott videónyilatkozatban.

Halász János hangsúlyozta, a Fidesz-KDNP fontosnak tartja, hogy megvédje a gyermekeket a nemátalakító műtétek népszerűsítésétől.



"Éppen ezért tesszük fel a kérdést, hogy támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek" - mondta, aláhúzva, hogy a Fidesz-KDNP válasza: határozottan nem.



Kiemelte: "Skóciában már a 11-18 év közötti gyerekek számára zajlik a transzvesztitává válás népszerűsítése nyári táborokban, ráadásul az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában, Németországban, Dániában, Svédországban, Ausztráliában, Japánban és Mexikóban már elindította világméretű kezdeményezését az LMBTQ-lobbi".



"Itt gyermekeknek tartanak felolvasást iskolákban, könyvtárakban és könyvesboltokban nőnek öltözött férfiak a drag queen-történetekről, ezzel is népszerűsítve a nemváltást" - mondta a kormánypárti politikus.



Hangsúlyozta, az érzékenyítés kezdi elérni célját.



"Sokkoló, de Svédországban 1500 százalékkal nőtt meg azoknak a 13-17 éves kislányoknak a száma, akik fiúnak érzik magukat, naponta legalább egy kiskorú változtatja meg a nemi identitását Nagy-Britanniában" - közölte Halász János.



A Fidesz-frakció szóvivője elmondta, a "nemátalakító műtétek és beavatkozások elismerése megjelent számos nyugat-európai országban, köztük Spanyolországban, ahol 14 éves kortól szülői beleegyezés nélkül változtathatnak nemet a kiskorúak, de Skóciában is, ahol ugyanez már 4 éves kortól megengedett".



Halász János szerint a magyar baloldal is asszisztál ehhez, ugyanis a "Momentum Mozgalom LMBTQ+ szakpolitikai javaslatai között az olvasható, hogy eltörölnék a nemváltoztatást korlátozó jogszabályt".



A kormánypárti politikus nyilatkozata végén felszólított: állítsuk meg az LMBTQ-lobbi "gyermekeink épségét veszélyeztető őrületét!".



MTI