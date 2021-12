A Jövő hősei című élményprogram a fiatalokat szólítja meg

2021. december 2. 11:52

A 10-16 éves korosztály megszólítására, szemléletformálására szolgál a Jövő hősei, ifjúsági élményprogram, amelyre 153 iskoláscsoportban, 4600 fiatalt várnak - mondta Joó István, a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó és Világtalálkozó lebonyolításáért felelős kormánybiztos csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) helyettes államtitkára hozzátette, az élményprogramban az iskolás csoportoknak egy élő színházzal, kalandparkkal vegyes szabadulószobán keresztül mutatják be, hogy a ma hozott döntéseiknek a környezet és a fenntarthatóság szempontjából milyen rossz vagy jó hatásai lehetnek a jövőben.



Közölte, a világtalálkozón nagy hangsúlyt helyeznek a fenntartható működésre. Példaként említette, hogy a rendezvény helyszínén szelektíven gyűjtik a hulladékot, minimalizálták a papír felhasználását, mert a digitális tartalmakat helyezték előtérbe. Továbbá 183 kiállító standját újrahasznosítható anyagokból építették fel, ráadásul 40 elektromos busszal ingyenesen megközelíthető meg a Hungexpo a város több pontjáról.



Joó István kitért arra is, a Planet 2021 egyik célja bemutatni, hogy Közép-Európában a visegrádi országoknak igen komoly eredményei vannak a környezet- és a természetvédelemben, illetve a klímaváltozás elleni küzdelemben.



Az eredmények között említette, hogy Magyarország 2000-hez képest úgy csökkentette 24 százalékkal az üvegházhatású gázok kibocsátását, hogy közben 29 százalékkal növelte a GDP-jét. Arra is rámutatott, hogy míg az élelmiszerhulladék mennyisége Magyarországon egy személyre vetítve 65 kilogramm, az uniós átlag 92 kilogramm.

MTI