A szejm elutasította az abortusztilalom szigorítását célzó kezdeményezést

2021. december 2. 15:18

Elutasította csütörtökön első olvasásban a lengyel szejm az abortusztilalom határozott szigorítását célzó, mintegy 130 ezer támogató aláírással benyújtott civil kezdeményezést.

Az egyik lengyelországi pro-life alapítvány által előterjesztett tervezetet a 460 fős szejmben csak 48 képviselő támogatta. Ellene szavazott a Jog és Igazságosság (PiS) vezette kormánykoalíció többsége, valamint az ellenzéki pártok is, kivéve az újliberális kispártokat egyesítő Konföderáció egy részét.



A tervezet szerint megszüntették volna az abortusztilalom alóli jelenlegi két kivételt, amelyek értelmében a terhességmegszakítás megengedett, ha a gyermek nemi erőszak következtében fogant, valamint ha veszélyben van az anya élete vagy egészsége.



A terhesség megszakítása büntetőjogi értelemben a gyilkossággal lenne egyenlő, így az ezt végző orvost 5-től 25 évig terjedő szabadságvesztéssel vagy akár életfogytiglannal is lehetne sújtani. Az anya esetében a bíróság jogosult lenne a büntetés enyhítésére, illetve ki nem szabására.



A szavazást megelőző szerdai parlamenti vitában a kormányfrakciót képviselő Anita Czerwinska szélsőségesnek nevezte a projektet, amely szerinte végeredményben ugyanolyan hatást váltana ki, mint amilyenre az abortuszpárti mozgalmak törekednek. A tervezet "egyszerű aknamunka az életvédelem ellen", hiszen a nőket fenyegetve életet nem véd - jelentette ki Czerwinska.



A Konföderáció nevében felszólaló Robert Winnicki aláhúzta: tömörülése kiáll az anyák és meg nem született gyermekeik élethez való joga mellett.



A többi ellenzéki tömörülés, köztük a fő ellenzéki frakció, a Polgári Koalíció (KO) tagjai beszédeikben "fundamentalistának" találták a javaslatot.



A tervezet miatt szerda este egy kisebb feminista csoport tiltakozott a szejm előtt, velük szemben ellentüntetést tartottak az életvédők is.



Tavaly ősszel országszerte nagyobb feminista tiltakozások zajlottak le, miután a varsói alkotmánybíróság megállapította, hogy nincs összhangban a lengyel alaptörvénnyel az 1993 óta érvényes abortusztilalom alóli egyik kivétel, mégpedig az, amely a feltehetőleg súlyosan beteg magzatok művi vetélését tette lehetővé.

MTI