Pénteken nagy területen fordul naposra az idő

2021. december 2. 16:44

Várható időjárás péntek éjfélig: hajnalig az ország túlnyomó részén borult lesz az ég, és országszerte várható csapadék, nagy területen kiadós mennyiség gyűlik össze. Zömében esőre számíthatunk, de előbb a hegyekben válthat havazásba a halmazállapot, majd csütörtök késő estétől az északkeleti és kisebb eséllyel a délnyugati tájakon síkvidéken is előfordulhat havas eső, hó.

A hajnali, reggeli órákban északnyugat felől egyre nagyobb területen szűnni kezd a csapadék, gyorsan csökken a felhőzet, és pénteken nagy területen fordul naposra az idő.

A frontális csapadékzóna a déli órákra kelet felé elhagyja az országot, mögötte már csak a keleti harmadban, egy összeáramlási zónában alakulhat ki zápor, hózápor. Estére viszont ott is jelentősen csökken a felhőzet.



A délnyugati szél éjjel a Tiszántúlon is fokozatosan északnyugatira fordul, és ekkor már nagyobb területen is megerősödik. Péntek délutántól mérséklődik a légáramlás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között valószínű.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 2 és 6 fok között alakul.

MTI