Áder János: a fiatalok jövőjéről szól a fenntarthatóság

2021. december 2. 17:19

A fiatalok jövőjéről szól a fenntarthatóság, hiszen az ő sorsuk múlik a környezeti egyensúly megőrzésén - mondta Áder János köztársasági elnök csütörtökön Budapesten, a Planet 2021 expón tett látogatásakor.

Az államfő hangsúlyozta, hogy az emberi felelőtlenség könnyen tönkreteheti az évmilliók alatt kialakult élővilágot, ezért nem mindegy, mennyi hulladék terheli a környezetet, milyen lesz a levegő, a víz, a termőföld minősége. A felelősség közös, hiszen a fenntarthatóság a mindennapi döntéseken is múlik - tette hozzá.



Példaként említette, hogy egy ruhadarab vízlábnyoma több ezer liter, vagyis ennyit kell felhasználni, mire eljut a vevőhöz. Érdemes tehát a környezet érdekében átgondolni a vásárlási szokásokat, és szakítani az elmúlt évtizedek világrendjével, amely a szükségleteket messze meghaladó fogyasztást erőltette - fogalmazott.



Áder János a Hungexpón látottak után úgy vélte, hogy a résztvevő fiatalok megértették a Planet 2021 Budapest üzenetét, és reméli, hogy a szemléletmódjukat hosszú távra meghatározzák a rendezvény programjai. Bízik abban is, hogy a szakmai kiállítók új együttműködésekkel gyarapodnak, termékeiket és szolgáltatásaikat másutt is bemutathatják.



A korábbi tapasztalatok kedvezőek, hiszen a budapesti Víz Világtalálkozók után is rendre megugrott az érdeklődés a magyar innovációk iránt - tette hozzá az államfő.

MTI