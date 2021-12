Simicskó: ne adja el a kelenföldi városközpontot az önkormányzat!

2021. december 2. 18:16

A kelenföldi városközpont ingatlanegyüttesének eladására vonatkozó pályázat visszavonására szólította fel Újbuda baloldali városvezetését Simicskó István, a XI. kerület országgyűlési képviselője csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.

A politikus, a KDNP parlamenti frakcióvezetője, úgy vélekedett: a kelenföldi városközpont értékesítése is része annak a "botrányszagú" folyamatnak, amelynek keretében a baloldali városvezetők több száz ingatlanra kitették az "eladó táblát", vagyis kiárusítják az önkormányzati vagyont.



Elmondta: az ingatlanegyüttes, amelyben több mint 70 üzlet, illetve a környezetében őstermelői piac működik, és több száz ember munkahelyét is jelenti, egyben a környék központja, ahová az emberek szívesen járnak vásárolni. Ilyen körülmények között nem az ingatlan értékesítése a megoldás, hanem az, hogy az eredeti funkció megtartása mellett fel újítani a városközpontot - fűzte hozzá.



Hangsúlyozta, hogy miközben a baloldali pártok folyamatos "mutyizással" vádolják a kormányt, hátráltatják a járvány elleni védekezést, lejáratják az országot Brüsszelben, eközben a baloldali önkormányzatoknál hamar megtalálják azokat a lehetőségeket, amelyek révén sajátos formában jutnak támogatókhoz.



Egyre több ember látja úgy Újbudán és a fővárosban is, hogy a baloldali pártok nem azt teszik, amit ígértek az önkormányzati választások előtt - vélte Simicskó István.



Budai Gyula fideszes parlamenti képviselő a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: ma már egyértelmű, hogy a fővárosban egy hálózat működik a fővárosi ingatlanok kiajánlására és értékesítésére, a hálózaton belül működő jutalékos rendszerből származó pénzt pedig "Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes irányításával osztják el felfelé".



Szerinte a hálózat létezését bizonyítja, hogy "a Városháza tervezett értékesítésénél" és az egyéb "fővárosi ingatlanmutyik" esetében ugyanazok a szereplők jelennek meg: "a senki által nem ismert" Berki Zsolt, Berki József és olasz befektetők képviseletében Riccardo Salvatore. Őket a fővárosi vagyonkezelő központból látják el dokumentációval és információkkal.



A főpolgármesternek abba kellene hagynia a "jellemtelen hazudozást" és ki kellene állnia valamilyen elfogadható magyarázattal a nyilvánosság elé - mondta.



Közlése szerint a jutalékos rendszerben 10 százalékot kell visszajuttatni Kiss Ambrusnak, ami a kelenföldi városközpont esetében 200 millió forint, illetve egy másik XI. kerületi, Rimaszombati úti ingatlan esetében, amelyet 5,2 milliárd forintért akarnak eladni, 520 millió forint.



Ezekben az ügyekben büntetőfeljelentést tett, illetve összesen 11 nyomozati eljárás folyik a fővárosi "ingatlanmutyik" miatt, a többi között befolyással üzérkedés, hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt - sorolta. Az ingatlanmutyiban részt vevő személyek nem az "orosz titkosszolgálatok", hanem Karácsony Gergely főpolgármester és Kiss Ambrus emberei - mondta Budai Gyula.



A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy a kelenföldi városközpont 80 százaléka fővárosi, 20 százaléka pedig kerületi tulajdon, a Rimaszombati úti telek pedig teljes egészében a fővárosé.

MTI