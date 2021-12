Hajóvásárlások a Bahartnál

2021. december 2. 19:21

A Balatoni Hajózási Zrt. (Bahart) az idén 200 millió forintot fordított és jövőre is hasonló összeget tervez a 16 menetrendi hajóból és négy kompból álló flottájának korszerűsítésére, miközben két új komp és két új katamarán gyártása is folyamatban van 5,7 milliárd forint értékben - nyilatkozta Veigl Gábor, a társaság vezérigazgatója az MTI megkeresésére csütörtökön.

A hajókorszerűsítéseknek köszönhetően jövőre egységes műszaki állapotú és arculatú lesz a Bahart hajóflottája - jelezte a cégvezető.



Beszámolója szerint idén a cég zászlóshajójába, a Szent Miklósba új, korszerű motorok kerültek, megújult a belső utastér és a büfé is. A legnagyobb, 600 fős utaskapacitással rendelkező Füred katamarán frissen festve, új belsővel és büfékkel szállította az utasokat. A szezonkezdetre a Fonyód és Lelle motoros, valamint a 130 éves nosztalgiahajók, a Helka és a Kelén felkészítése is megtörtént.



A jövő évről a vezérigazgató elmondta, a környezetvédelmi és üzemanyag-fogyasztási motorkorszerűsítések mellett a Szigliget hajón, a Badacsony katamaránon és a 95. születésnapjára készülő Tünde nosztalgiahajón is megkezdődik a modernizáció. Jövőre nagy hangsúlyt kap a programválaszték és az utastájékoztatás fejlesztése, a menetrendek optimalizálása, és bevezetik az online jegyvásárlási lehetőséget.



A vezérigazgató korábbi tájékoztatása szerint az elmúlt években több elavult vízibuszt is kivontak a forgalomból, és még kettőt terveznek kivonni. Egy új hajót vásároltak, és a várakozások szerint a jövő szezonra elkészül a két új komp és két új katamarán. További hajók vásárlásáról a jövőben döntenek.



A két révkikötő előzetesen 3-4 milliárd forintosra tervezett felújításával kapcsolatban Veigl Gábor elmondta, az engedélyezési és kivitelezési tervekre kiírt első közbeszerzési pályázat sikertelen lett a beérkezett túl magas ajánlatok miatt, így hamarosan újabb tendert ír ki a Bahart a munkára.



Az állami többségi tulajdonban lévő, 10,6 milliárd forintos jegyzett tőkéjű hajózási társaság fejlesztéseire 6,6 milliárd forint áll rendelkezésre állami tőkeemelésből, ezt egészítik ki a saját forrásai, így összességében több mint 10 milliárd forintot fordíthat ilyen célokra a következő években - mondta a vezérigazgató. "A fejlesztések történelmi léptékűek, a kormány támogatásának köszönhetően új korszak kezdődik a balatoni hajózásban" - tette hozzá.



A világjárvány hatásairól szólva elmondta, a tavalyi 3,3 milliárd forintos árbevételnél az idén többet, 3,6 milliárd forintot remélnek. Tavaly a 2019-es, rekordévhez képest a komp forgalma 90 százalékra, a személyhajóké 75 százalékra esett vissza, de a kiesést csaknem teljesen kompenzálni tudták vízépítési munkákkal. Az ingatlanértékesítéseknek köszönhetően kiugró, több mint egymilliárd forint eredménnyel zárták az elmúlt évet.



Az idei év teljesítményéről annyit mondott, a vártnál kedvezőbben alakult a hajók és a komp utasforgalma is, nemrég köszönthették a kétmilliomodik utasukat, ami azt is jelenti, hogy a kompforgalomban 24 éves rekord dőlhet meg az év végéig a hajózási társaság történetében.



MTI