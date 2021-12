Elbúcsúztatta Angela Merkelt a német hadsereg

2021. december 3. 00:02

A polgári személyeknek kijáró legmagasabb fokú tiszteletadással, fáklyás, zenés katonai parádéval elbúcsúztatta Angela Merkel kancellárt a német hadsereg (Bundeswehr) csütörtök este Berlinben.

A Bundeswehr díszzászlóalja és katonazenekara a védelmi minisztérium főépületének (Bendlerblock) udvarán tartott felvonulást a politikusnak, aki az új szövetségi kormány december 8-ra tervezett hivatalba lépésével - 5860 napi munka után, önként - távozik a kancellári tisztségéből.



A rendezvényen a koronavírus-járvány miatt az ilyen eseményeken szokásosnál kevesebb vendég vehetett részt. A nagyjából ötven meghívott között volt a négy Merkel-kormány csaknem valamennyi minisztere.



Angela Merkel a felvonulás előtt elmondott rövid beszédében kiemelte, hogy a demokráciát meg kell védeni a gyűlölködés, az erőszak és a félretájékoztatás ellen. Erélyesen fel kell szólalni mindenütt, ahol tagadják a tudomány felismeréseit, összeesküvés-elméleteket terjesztenek és gyűlöletet keltenek - jelentette ki a négy ciklus után távozó kancellár.



A demokráciához az is szükséges, hogy a demokraták toleranciájának legyenek határai, mégpedig ott, ahol a gyűlölködést és az erőszakot elkezdik az érdekérvényesítés helyénvaló, legitim eszközének tekinteni - húzta alá Angela Merkel.



A kereszténydemokrata (CDU) politikus egyben szerencsét és sok sikert kívánt utódjának, a szociáldemokrata (SPD) Olaf Scholznak.



Katonai búcsúztatás leköszönő államfőnek, kancellárnak és védelmi miniszternek jár Németországban. A parádé szerenád nevű részében a zenekar az ünnepelt által választott műveket adja elő.



Az ünnepeltek három darabot kérhetnek. Angela Merkel a Grosser Gott, wir loben dich (Nagy isten, dicsérünk téged) című ökumenikus keresztény német templomi dalt, a legnagyobb német filmsztárok és sanzonénekesek között számon tartott, 2002-ben elhunyt Hildegard Knef Für mich soll's rote Rosen regnen (Záporozzanak rám vörös rózsák) című dalát és a disszidálás után, az egykori NSZK-ban világhírűvé vált keletnémet punkénekes, Nina Hagen Du hast den Farbfilm vergessen (Elfelejtetted a színes filmet) című slágerét választotta.



Angela Merkel megilletődve fogadta a szerenádot, de kevésbé, mint elődje, Gerhard Schröder tizenhat évvel korábban. Az SPD-s politikusnak 2005-ben - az elvesztett szövetségi parlamenti (Bundestag-) választás után - a Bundeswehr zenekara a szerenádon Bicska Maxi dalát játszotta el Kurt Weill és Bertolt Brecht Koldusoperájából, valamint George Gershwin Nyáridőjét a Porgy és Bess című operából és Frank Sinatra My way (Az én utam) című slágerét, amelyet hallva Schröder könnyekkel küszködött.

MTI