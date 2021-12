Volner: a hatpárti összefogás azért jött létre, hogy kifosszák Budapestet

2021. december 3. 13:04

A Volner Párt elnöke szerint a hatpárti összefogás a fővárosban kifejezetten abból a célból jött létre, hogy kifosszák Budapestet, és az rajzolódik ki, hogy hamarabb megalakult Budapesten a "baloldali gazdasági maffia", mint ahogy felállt volna a Karácsony Gergely főpolgármester által fémjelzett fővárosi adminisztráció.

Volner János pénteki budapesti sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy "egyre brutálisabb részletek derülnek ki a fővárosi maffia működésével kapcsolatban". Karácsony Gergely kampányában a Mocsárosdülő megvédését és zölden maradását ígérte, de a baloldal tervei szerint a területet értékesíteni fogják - mondta. Hozzátette: ebből az ingatlanbotrányból az látszik, hogy mindennek az ellenkezője derül ki, mint amit Karácsony Gergely állít. Ha azt ígéri, hogy zölden hagynak egy területet és megvédik, akkor szinte biztos, hogy ki fogják árusítani a területet - húzta alá.



A politikus szerint ebből az ügyből az is kiderül, hogy szervezetebben működik a "baloldali gazdasági maffia" a fővárosban, mint a budapesti adminisztráció, amely hibát hibára halmoz. Továbbá az látszik, hogy Budapesten központosították a korrupciót: "jól felosztott szerepkör alapján működik egy jól felosztott, gyakorlott gazdasági maffia" - fogalmazott Volner János. Csupa fehérgalléros politikusbűnöző által alkotott gazdasági maffiáról beszélünk, amely arra jött létre, hogy megszerezze a főváros pénzét, vagyonát - fogalmazott.



Kiemelte, minden egyes ügyből az derült ki, hogy hat párt köröz ezen korrupciós mechanizmus körül. Bajna Gordon a szocialisták legutolsó miniszterelnöke maga mondta el, hogy hat különböző párt emberei, cápái várják, hogy kifizessék részükre a jutalékot - tette hozzá Volner János.



A politikus szerint látható az is, hogy nemcsak a fővárosi adminisztráció környékén alakult ki a "gazdasági maffia", hanem kerületi polgármesterek is részt vesznek ennek a kiszolgálásában. Ennek legélesebb példája Karácsony Gergely volt, aki zuglói polgármesterként azt ígérte, hogy korrupciósmentessé teszi a kerületet, de ehhez képest a legszervezettebb gazdasági maffia pont Zuglóban jött létre "a parkolási pénzek kifosztására" - mondta Volner János.



Kitért arra is, hogy a "baloldali maffia" nagyon régóta ugyanazokkal a módszerekkel és ugyanazokkal az emberekkel dolgozik, új emberek ebben alig vesznek részt.



A baloldali városvezetők minden egyes ügynél azzal mentegetik magukat, és azt hazudják, hogy a Fidesz miatt van az az egész, és kénytelenek eladni a főváros és a kerületek vagyonát - mondta Volner János



Az úgynevezett Városháza-ügyben napvilágra került hangfelvételekről szólva azt mondta: azokon "a maffiában közreműködő" szereplők maguk ismertetik milyen módon működik a "baloldali gazdasági maffia" Budapesten.



Kérdésekre válaszolva Volner János elmondta, szerinte olyan erős leleplező erejű felvételek láttak napvilágot, hogy a baloldali politikusok Karácsony Gergely példáját követték, és menekülnek a válaszok elől.



Karácsony Gergely és Bajnai Gordon nyíltan lelepleződtek, hogy ismerik a városházi korrupciós mechanizmus működését, de semmit nem tesznek ellene - tette hozzá a politikus.



MTI