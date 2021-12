Salvini: a jobboldal egysége hasznos Olaszország és Európa számára

2021. december 3. 20:43

Közös politikát szorgalmazott a konzervatív erők között Olaszországban éppúgy, mint európai szinten Matteo Salvini, a Liga vezetője pénteken, miután megerősítette, hogy nem lesz jelen az európai konzervatív pártvezetők varsói munkaülésén.

Matteo Salvini azt hangoztatta, hogy a jobbközép erők egységén dolgozik.



A Varsóban szombaton kezdődő találkozóval kapcsolatos újságírói kérdésekre kifejtette: "nem áll szándékomban bármit is bárkire rákényszeríteni, de úgy látom, hogy egy nagy mérsékelt, konzervatív, büszke és identitáspárti politikát folytató pólus Olaszországban és Európában is mindenki számára előnyös lehet".



A Liga vezetője úgy vélte: "van, aki jelenleg ezt másképpen gondolja, (...) én nem kényszerítek semmit senkire, de szerintem tévedés, ha ki-ki csak a saját kertecskéjét gondozza, mindenesetre én nem adom fel".



Elemzők szerint Matteo Salvini a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) álláspontjára utalt, amely az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) európai pártcsoport tagja.

Utóbbi elnöki tisztét Giorgia Meloni tölti be, az Olasz Testvérek (FdI) vezetője, miközben a Matteo Salvini irányította Liga az Identitás és Demokrácia (ID) képviselőcsoporthoz tartozik a francia Nemzeti Tömörüléssel (RN), melyet Marine Le Pen vezet.



Matteo Salvini pénteken a Kereszténydemokrata Uniónak (Udc) az olasz és az európai jobboldali, valamint centrumpártok távlatairól rendezett római találkozóján vett részt.



Jelen volt az Olasz Testvérek alelnöke, Ignazio La Russa is, aki jónak nevezte pártja és a Liga kapcsolatát. Hangsúlyozta, hogy Matteo Salvini az egyik vendége lesz az Olasz Testvérektől hétfőtől Rómában rendezendő jobboldali párttalálkozónak is, amely a Konzervatív Karácsony nevet kapta. A politikai résztvevők között lesznek a PiS és a spanyol Vox képviselői, valamint a brit és az izraeli parlament jobboldali pártjainak képviselői, és Rudolph Giuliani amerikai republikánus párti politikus.



Giorgia Meloni közleményben hangoztatta, hogy pártja a Ligával és az összes többi jobboldali és jobbközép párttal egységben a jövő évi olaszországi parlamenti választásokra készül. Megjegyezte, Mario Draghi akár kormányfő marad, akár államfővé lép elő, a "választások elkerülhetetlenek lesznek". Hozzátette, hogy a jobboldali erők között egyetértés van abban is, hogy közös köztársasági elnökjelöltként Silvio Berlusconit támogatják.



MTI