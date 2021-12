Ünnepi díszbe öltözik Marosvásárhely

2021. december 3. 20:52

Hétvégén igazi ünnepi díszbe öltözik Marosvásárhely, pénteken megnyílnak a karácsonyi vásárok és a gyermekváros, vasárnap a díszkivilágítást is felkapcsolják, illetve a feldíszített karácsonyfa fényei is csillogni-villogni fognak. Idén két civil szervezet segít a marosvásárhelyi városházának az ünnepi hangulat megteremtésében. Marosvásárhelyen idén két, egymáshoz közeli helyszínen várják azokat, akik szeretnének hangolódni az ünnepre, kézműves termékeket és finomságokat vásárolni, vagy csak egy pohár meleg tea, bor mellett beszélgetni, fényképeket készíteni.

A Színház téren, ahová felállították a város tizenöt méter magas karácsonyfáját, karácsonyi vásárt rendeztek be. A Parapács Egyesület által szervezett vásár hivatalos megnyitója pénteken délben lesz. Amit már most tudni lehet, hogy édességeket, kézműves finomságokat és termékeket lehet majd vásárolni. A Színház téren még díszítik a karácsonyfát, a vásár pénteken nyílik

Gyermekváros és vásár Érdemes kilátogatni a Vársétányra is, hiszen ott is lesz egy kisebb méretű vásár, valamint Gyermekváros, mi több, a várban harminc fenyőfát díszíthetnek fel az iskolák. Ez utóbbi rendezvény az Ezerarcú karácsony nevet viseli, és az a célja, hogy minden iskolának legyen karácsonyfája. Fenyőfadíszítésre iskolai csapatok jelentkezhetnek december 6-ig a targdecraciuntgmures@gmail.com e-mail-címen, feltüntetve, hogy hány fát szeretnének feldíszíteni.

Képek: Haáz Vince

A Vársétány fele le lesz zárva a gépkocsik elől, közvetlenül a vár mellé nem lehet behajtani, hiszen ott lesz a karácsonyi vásár és a Mikulás háza is. A fehérszakállú karácsonyig minden vasárnap délután várja a kicsiket a mesebeli házikójában. Naponta Mikulás-vonat közlekedik a karácsonyi vásár helyszínei között, a Színház térről a Vársétányra és vissza, valamint Mikulás-szánon lehet körbejárni majd a Gyermekváros sétányait. A Gyermekváros nyitvatartási programja hétfőtől péntekig 15 és 21 óra között, hétvégén pedig 11 és 21 óra között.

A Mikulás-busz is elindul december 5-én, egyelőre nem tudni, hogy milyen útvonalakon közlekedik. Kántálókat is fogadnak A Színház téren és a Vársétányon külön helyszínt biztosítanak azoknak a csoportoknak, akik kántálni szeretnének – ők szintén a targdecraciuntgmures@gmail.com e-mail-címen jelentkezhetnek. Újdonság az is, hogy fényjátékokat vetítenek a Vár külső falaira.

A díszkivilágítást december 5-én, vasárnap 17 órakor kapcsolják fel, és ekkor borulnak fénybe a karácsonyfák is a Színház téren, illetve a Kultúrpalota szomszédságában. Az ünnepi hangulatból nem maradnak ki a lakónegyedek sem, több parkban díszítettek fel fenyőfákat, amelyeket ki is világítanak.

Simon Virág

szekelyhon.ro