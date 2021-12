Újabb szomszédunknál bukkant fel az omikron

2021. december 6. 14:56

Horvátországban is megjelent a koronavírus új, először Afrika déli részén azonosított omikron nevű változata – közölte Krunoslav Capak, a horvát közegészségügyi intézet (HZJZ) igazgatója. Az új vírustörzset két horvát állampolgárnál azonosították, mindketten részt vettek egy üzleti találkozón, amelyen külföldi állampolgárok is voltak. Capak kiemelte: a fertőzötteknek nincsenek súlyos tüneteik, és már járványügyi megfigyelés alatt vannak a kontaktszemélyek is.

A valamivel több mint négymilliós Horvátországban az elmúlt 24 órában 728 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, és a vírus okozta Covid-19 betegségben 51-en haltak meg. Kórházban 2444 beteget ápolnak, közülük 326-an vannak lélegeztetőgépen. Az országban eddig 2 207 786-an kaptak védőoltást, közülük 1 981 397-en már a második adagot is felvették. A szomszédos Szlovéniában hétfőre 775 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, és a fertőzés következtében 16 beteg halt meg. Kórházban 1050 beteget ápolnak, közülük 268-an vannak intenzív osztályon.

A valamivel több mint kétmillió lakosú országban eddig 1 234 641-en kaptak védőoltást, közülük 1 157 918-an már a második adagot is beadatták. Olaszország húsz katonai orvost és nővért küldött vasárnap Szlovéniába, hogy segítsen a járványhelyzet kezelésében. Erről két héttel korábban Matej Tonin szlovén védelmi miniszter Rómában állapodott meg Lorenzo Guerini olasz védelmi miniszterrel. Az olasz fegyveres erők kötelékében szolgáló egészségügyi dolgozók hétfőn csatlakoztak a szlovén hadsereg egészségügyi csapatának tagjaihoz, akik már korábban megkezdték a kórházak segítését.

MTI