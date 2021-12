Nyugati manipulációk a jövő évi hazai választás befolyásolására

2021. december 7. 10:48

Német napilap szerint legutóbb Joe Biden „karcolta meg Orbán erős imázsát”.

A Die Welt német napilap arról írt, hogy szerintük Orbán Viktor hatalmát nem csak a brüsszeli konfliktusok veszélyeztetik. Meglátásuk szerint legutóbb Joe Biden is tett arról, hogy „megkarcolja Orbán erős imázsát”. Szerintük ezt bizonyítja, hogy a Závecz Research Intézet legfrissebb közvélemény-kutatása négy pontos baloldali előnyt mért a Fidesszel szemben.

A cikk megemlítette azt is, hogy Manuel Campos Sánchez-Bordona múlt csütörtökön azt javasolta, hogy a bíróság utasítsa el Magyarország és Lengyelország jogállamisági mechanizmussal szemben benyújtott panaszát, ami szerintük nagy valószínűséggel be is fog következni,

így a Bizottság képes lesz azoktól az országoktól megvonni támogatásokat, amelyek megsértik a jogállamiságot.

A német napilap idézte Moritz Körner (FDP) Európa Parlamenti képviselőt, aki szerint „Orbán szereti magát befolyásos politikusnak beállítani, aki fontos szerepet játszik Brüsszelben. Ezt a mesét megcáfolná, ha nem tudná megakadályozni a jogállamiság megsértése miatti szankciókat”. Andreas Bock a Külkapcsolatok Európai

mandiner.hu