A Lukasenka-rezsim háromezer migránst Irakba és Szíriába szállított vissza

2021. december 7. 17:21

Háromezerre becsülhető azon migránsok száma, akiket a Lukasenka-rezsim eddig Irakba és Szíriába szállított vissza, hétezren viszont továbbra is Fehéroroszország területén maradtak - mondta el kedden Stanislaw Zaryn, a lengyel titkosszolgálatokat felügyelő miniszter szóvivője.

A külföldieket hazaszállító járatok most sem álltak le - közölte hírszerzési információkra utalva Zaryn a PAP lengyel hírügynökséggel.



Lehetségesnek mondta ugyanakkor, hogy a fehérorosz hatóságok bizonyos, "jól kiválogatott migránscsoportot" hagynak országuk területén, ezeket a személyeket pedig huzamosabb ideig a lengyel határ destabilizálásához fogják felhasználni.



Megerősítette, hogy a lengyel-fehérorosz határon az utóbbi napokban csökkent a határsértési kísérletek száma. Ezt a helyzetet viszont úgy értelmezte, hogy Minszk most taktikát vált, és "araszoló destabilizálásra" törekszik majd úgy, hogy a közös határvonal különféle helyeire kisebb migránscsoportokat irányít.



Zaryn felidézte azokat az egyre szaporodó eseteket is, amikor a migránsokat a határostromokban eddig támogató fehérorosz egyenruhások önmaguk jelennek meg a kerítésnél, a lengyel oldalon felállított lámpákba lövöldöznek, hanggránátokat dobálnak a lengyel határőrök felé.



Kedd délelőtt a lengyel határőrség két, mintegy harminc-harminc fős migránscsoport erőszakos határátkelési próbálkozásáról számolt be. Az év elejétől hozzávetőleg 40 ezer határsértési kísérletet tartanak számon.



Lengyelország a jövő év közepéig 5 méter magas acélfalat emel a Fehéroroszországgal közös határszakaszon a jelenlegi drótkerítés mellett. A határ menti térségben szeptember elejétől rendkívüli állapot van érvényben, az ehhez kapcsolódó intézkedések nagy részét, köztük a belépési tilalmat, a múlt héten belügyminiszteri rendelettel meghosszabbították.



A lengyel határőrök támogatására kivezényelt, mintegy 12 ezer katonát a múlt héttől 155 brit és 150 észt katona segíti. Keddi információk szerint Csehország 150 katonát küldene Lengyelországba, amennyiben az erről szóló kormányfői kezdeményezést a parlament is támogatja majd.



MTI