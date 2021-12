Mindegyik Európába irányuló útvonalon erős a migrációs nyomás

2021. december 7. 20:18

Egyik Európába irányuló útvonalon sem enyhül a migrációs nyomás - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna kedd esti műsorában.

Bakondi György kiemelte, Magyarországon idén már több mint 113 ezer illegális bevándorlót és több mint 1100 embercsempészt fogtak el.



A főtanácsadó kitért arra is, hogy mindeközben az Európai Unió bürokráciája és több tagállam továbbra is legalizálni és szervezetté akarja tenni a beáramlást, és azt akarják, hogy feledésbe merüljenek a terrorcselekmények.



A lengyel-fehérorosz határon kialakult helyzetet úgy értékelte: az EU-nak és a NATO-nak is lépnie kell, hogy "ne gázolhassanak le embertömegek" egy országot.



Bakondi György arra is felhívta a figyelmet, hogy az Afganisztánt elhagyó emberek nem feltétlenül Európa felé indulnak el, de nagyobb az esélye, ha biztatásként tekintenek az EU-s nyilatkozatokra.

MTI