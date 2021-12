Eltávolította a Sackler nevet kiállítási tereiből a New York-i Met

2021. december 10. 10:49

Eltávolította a Sackler nevet kiállítási tereiből a New York-i Metropolitan Múzeum (Met). A Sackler-család többségi tulajdonában lévő Purdue Pharma gyártotta az OxyContin nevű, opiáttartalmú, függőséget okozó, erős fájdalomcsillapítót, mely hozzájárult az Egyesült Államok úgynevezett ópiátválságához.

A Met 2019-ben bejelentette, hogy nem fogad el több ajándékot és adományt a családtól. A múzeumban hét kiállítási tér viseli a Sackler nevet - írja a BBC.com.

A Met és a család közös közleményben jelentette be a név eltávolítását, mint írták, ez közös megegyezés eredménye annak érdekében, hogy az intézmény tovább folytathassa fő küldetését.

"Családjaink mindig is jelentősen támogatták a Metet és úgy véljük, ez a múzeum és az általa szolgált fontos misszió érdeke" - közölték Mortimer Sackler és Raymond Sackler leszármazottai.



"A legelső adományt csaknem 50 évvel ezelőtt tette a család, most pedig átadjuk a stafétabotot másoknak, akik a múzeumot támogatni szeretnék" - fogalmaztak.



Világszerte számos nagy jelentőségű múzeum hozott hasonló döntést a családdal kapcsolatban, például a londoni Tate Museum és a National Portrait Gallery, valamint a párizsi Louvre.



A Purdue gyógyszergyárat több mint nyolcmilliárd dollárra (2590 ezer milliárd forint) büntették az opiátválságban játszott szerepéért. A gyártó eltitkolta az OxyContin kártékony mellékhatásait, az orvosok pedig indokolatlan esetekben is felírták e gyógyszert. A vállalattal szemben csődeljárás indult.



Az elmúlt húsz évben az opiáttartalmú szerek túlzott fogyasztása vagy túladagolása miatt hozzávetőleg félmillió amerikai halt meg.

