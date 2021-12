Erősen borult marad az ég, helyenként kisebb szakadozás előfordulhatnak

2021. december 10. 16:29

Várható időjárás szombat éjfélig: péntek este az északkeleti megyékben néhol gyenge eső, havas eső, havazás előfordulhat. A rétegfelhőzet gyorsan terjeszkedik, éjszaka országszerte beborul az ég, helyenként köd képződik.

Szombaton általában erősen felhős vagy borult marad az ég, de helyenként kisebb szakadozások előfordulhatnak. Késő délelőttől főként a déli megyékben valószínű eső, a Dél-Dunántúlon akár havas eső, havazás is lehetséges. Szombaton az északi, északkeleti szél egyre nagyobb területen megerősödik, estétől az Észak-Dunántúlon viharos széllökések is lehetnek.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +3 fok között alakul, de a hóval borított és átmenetileg kevésbé felhős tájakon több fokkal hidegebb is lehet.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 0 és +6 fok között alakul.



MTI