Női kézilabda-vb - Tétnélküli magyar győzelem Kongó ellen

2021. december 10. 20:06

A magyar női kézilabda-válogatott 30-22-re legyőzte pénteken Kongót a spanyolországi világbajnokság középdöntőjének második fordulójában.

A magyarok a Felvidéket és Csehországot felülmúlták, Németországtól viszont kikaptak, így az E csoport második helyén végeztek és két pontot vittek magukkal a középdöntőbe, ahol vereséget szenvedtek Dániától. Mivel péntek délután a németek nyertek a Koreai Köztársaság ellen, biztossá vált, hogy a magyar együttes nem juthat a negyeddöntőbe.



A magyar válogatott vasárnap 18 órától a Koreai Köztársaság ellen zárja szereplését a világbajnokságon.

Eredmény, középdöntő, 2. forduló, III. csoport:

Magyarország-Kongó 30-22 (16-8)



Granollers, v.: I. Covalciuc, A. Covalciuc (moldovai)

lövések/gólok: 50/30, illetve 40/22

gólok hétméteresből: 5/5, illetve 1/1

kiállítások: 6, illetve 8 perc

Magyarország:

Szikora - Márton 3, Vámos 4, Bordás, Szöllősi-Zácsik, Háfra 1, Lukács 7, cserék: Planéta 8, Fodor 1, Kovács A., Tóth E. 1, Tóvizi 1, Kácsor 4, Albek, Szemerey, szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir

A 18 fős magyar keretből ezúttal Szabó Laura és a sérüléssel bajlódó Klujber Katrin maradt ki.

Nyitott védekezéssel kezdtek az afrikaiak, amit a magyarok jól használtak ki. A tizedik percben még csak két góllal vezettek, a folytatásban gyors ellenakciókkal 5-0-s sorozatot produkáltak, és bár mindkét kapu előtt akadtak pontatlanságaik, megnyugtató előnyt dolgoztak ki. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a félidő felénél szinte a teljes kezdőcsapatát lecserélte. A frissen beállt játékosok hasonlóan teljesítettek, magabiztosan kézilabdáztak, így a csapat 16-8-as előnyben volt a szünetben.



A második félidő elején kétszer is előfordult, ami addig egyszer sem: a kongóiak egymás után kétszer is betaláltak. Golovin a találkozó kétharmadánál időt kért, mert csapata teljesítménye némileg visszaesett, de ez csak abban mutatkozott meg, hogy nem tudta tovább növelni a különbséget. A 49. percben volt először tízgólos a magyarok előnye, az afrikaiak sok időt töltöttek emberhátrányban, de mivel a mérkőzés utolsó három gólját ők szerezték, végül csak nyolc találattal kaptak ki.



A mezőny legeredményesebb játékosa Planéta Szimonetta volt nyolc góllal, Lukács Viktória hetet lőtt. Utóbbit a meccs legjobbjának választották. A túloldalon Betchaidelle N'Gombele hét, Diane Gaelle Yimga hat alkalommal talált be. A kapusok közül az első félidőben Szikora Melinda 14 lövésből hatot védett, Szemerey Zsófia a második felvonásban 15-ből kettőt.



A két csapat ötödik egymás elleni mérkőzésén az ötödik magyar siker született, de ez volt a legkisebb különbségű.

korábban:

Németország-Koreai Köztársaság 37-28 (19-16) később:

Dánia-Csehország 20.30



MTI