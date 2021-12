Fradi-(le)szereplés – Orosz Pál: van bennünk hiányérzet

2021. december 10. 21:48

Orosz Pál, az FTC Labdarúgó Zrt. vezérigazgatója szerint van hiányérzetük amiért negyedik helyen zártak az Európa-liga csoportkörében, de megjegyezte, „már-már Bajnokok Ligája szintű négyesben" szerepeltek.

Dibusz munkában – fradi.hu

„A sorsolás után már tudtuk, nagyon nehéz lesz, de arra nem számítottunk, hogy riválisaink ilyen jól teljesítenek majd a saját bajnokságukban" - utalt az M1 aktuális csatornán a sportvezető arra, hogy a Real Betis a spanyol, míg a Bayer Leverkusen a német bajnokságban áll a harmadik helyen. "Ennek ellenére van bennünk hiányérzet, de azt is látni kell, hogy a Bröndby, a Lokomotiv Moszkva, a Sturm Graz és a Ludogorec kevesebb ponttal végzett utolsóként a csoportjában".



A Ferencváros öt vereség után a csütörtöki zárófordulóban a már biztos első Leverkusent győzte le 1-0-ra. Orosz szerint a gyógyszergyáriak „még akkor is borzasztóan erősek", amikor nem a legjobb összeállításukban lépnek pályára, mert így is csupa válogatott játékos szerepelt náluk. Hozzátette, a Leverkusen jövőre a Bajnokok Ligájában szeretne futballozni és arra vágyik, hogy Európa legjobb húsz klubja közé tartozzon, ennek fényében pedig különösen értékes a csütörtöki diadal.



„Azért kell dolgozni, hogy jövőre is legalább az Európa-liga csoportkörében legyen érdekelt a Ferencváros. A realitás a keretet és a financiális lehetőségeket tekintve ez, de a cél természetesen a Bajnokok Ligája, mert a lécet mindig magasra kell tenni" - fogalmazott Orosz Pál.



A sportvezető arról is beszámolt, hogy a téli átigazolási időszakban "nem lesz nagy mozgás" a csapatnál, mivel annak gerince rendben van. A jövőt illetően kijelentette, a bajnoki cím megvédése a prioritás.



A Ferencváros egy győzelemmel és öt vereséggel végzett a G csoport negyedik helyén a második számú európai kupasorozatban. Elsőként a Leverkusen - a Groupama Arénában elszenvedett vereség ellenére - a nyolcaddöntőbe került, mögötte a második Real Betis is továbbjutott, míg a skót Celtic Glasgow harmadikként a Konferencia-ligába került át.



MTI