Külügyminiszteri értekezletet tartanak a G7-csoport tagországai

2021. december 11. 09:17

Liverpoolban tanácskoznak a hétvégén a hét vezető ipari hatalom (G7) külügyminiszterei.

A brit külügyminisztérium szombati ismertetése szerint az északnyugat-angliai nagyvárosban tartandó kétnapos miniszterei értekezleten - amely a soros brit G7-elnöki időszak utolsó nagyszabású diplomáciai eseménye - a résztvevők demonstrálni kívánják egységes fellépésüket a világpolitikában tapasztalható rosszhiszemű magatartási formákkal szemben, beleértve Oroszország Ukrajnával szembeni megnyilvánulásait.



Liz Truss, a vendéglátó brit külügyminiszter a hétvégi G7-tanácskozást felvezető beszédében - amelyet a londoni Királyi Külügyi Intézetben, székháza után közkeletű nevén a Chatham House-ban tartott - leszögezte: a globális gazdasági befolyásért folyó harc immár teljes lendülettel zajlik, és e küzdelemben Nagy-Britanniának barátaival együtt a szabad világ élvonalában kell maradnia.



A brit külügyminiszter a liverpooli értekezleten hangsúlyozni kívánja annak fontosságát, hogy a demokratikus országok világszerte tisztább és megbízhatóbb finanszírozást nyújtsanak infrastrukturális és technológiai fejlesztési programokhoz, alternatívát kínálva a nem piaci alapon működő gazdaságokkal szembeni fenntarthatatlan eladósodás helyett.



Liz Truss ezzel kapcsolatban kiemelte: 44 olyan alacsony és közepes jövedelmű ország van a világban, amelyeknek Kínával szembeni adóssága meghaladja hazai össztermékük (GDP) 10 százalékát.



Truss a liverpooli külügyminiszteri értekezlet előtt, a BBC brit közszolgálati televíziónak adott interjúban - arra a kérdésre, hogy mennyire tart valószínűnek egy orosz katonai inváziót Ukrajna ellen - kijelentette: a G7-országok feladata éppen az, hogy elrettentsék Oroszországot egy ilyen akciótól.



A brit külügyminiszter szerint stratégiai hiba lenne Oroszország részéről egy ilyen lépés, és ha bármi ilyesmi történne, annak súlyos következményei lennének.



Arra a kérdésre, hogy kizárja-e a katonai válaszlépést az Ukrajna elleni orosz invázió esetére, Liz Truss kitérően úgy válaszolt: Nagy-Britannia máris együttműködik Ukrajnával védelmi és biztonsági kérdésekben.



Hozzátette: a héten találkozott ukrajnai hivatali partnerével, és Ben Wallace brit védelmi miniszter is Ukrajnában járt nemrégiben, vagyis Nagy-Britannia máris támogatást nyújt Ukrajnának.



Liz Truss kiemelte: London segítséget nyújt annak eléréséhez is, hogy Ukrajna energiaellátása ne kizárólag az oroszországi szállításoktól függjön.



Arra a kérdésre, hogy egyetért-e a brit fegyveres erők vezérkari főnökének minapi kijelentésével, miszerint ha Oroszország katonai akciót indít Ukrajna ellen, az potenciálisan a második világháború óta nem látott súlyosságú konfliktushoz vezethet, a brit külügyminiszter ugyancsak kitérő választ adott, megismételve: azt a véleményt osztja, hogy rendkívül súlyos fejlemény lenne, ha Oroszország ilyen akcióra szánná el magát.



Megismételte azt a véleményét is, hogy Moszkva stratégiai hibát követne el egy ilyen akcióval, amelynek súlyos következményei lennének Oroszországra nézve.



Az Oroszországot Németországgal összekötő Északi Áramlat 2 földgázvezetékre vonatkozó kérdésre a brit külügyminiszter úgy fogalmazott: "abszolút szükségszerűség" az orosz földgáz- és energiaszállításokkal szembeni függés csökkentése, részeként egy olyan átfogó stratégiának, amelynek célja a nem piaci alapon működő gazdaságokkal, a világpolitika rosszhiszemű szereplőivel szembeni függés általános csökkentése.



Liz Truss egyenes utalást tett arra, hogy a G7-értekezleten felveti a kérdést Németországnak. "Találkozom új német hivatali partneremmel és nincsenek kétségeim afelől, hogy ezt a problémát is megtárgyaljuk" - fogalmazott a szombati BBC-interjúban a brit külügyminiszter.



MTI