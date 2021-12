A győri és a nyíregyházi vonalon is forgalomba áll a KISS emeletes motorvonat

2021. december 11. 11:20

Újabb megyeszékhelyek válnak elérhetővé az emeletes motorvonatokkal a hétvégétől, a december 12-i menetrendváltástól a Budapest-Győr-Hegyeshalom és a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza vasútvonal egyes járatain is közlekednek majd a KISS járművek, amelyekből egyre több járat áll forgalomba a Budapest-Újszász-Szolnok, a váci és az esztergomi elővárosi vonalon is - jelentették be szombaton a MÁV sajtótájékoztatóján.

Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta, a kormány a fenntartható gazdasági növekedés, a javuló életminőség alapfeltételeként tartja számon az európai színvonalú közlekedési hálózatok, szolgáltatások kiépítését, folyamatos fejlesztését.

Hozzátette, az Innovációs és Technológiai Minisztérium azon dolgozik, hogy a biztonságos, környezetkímélő, energiahatékony vasutat gyorsabbá, kényelmesebbé és versenyképesebbé tegye, ezért számos egyéb intézkedés mellett támogatják a nemzeti vasúttársaságot az emeletes elővárosi villamos motorvonatok beszerzésében is.

Az államtitkár felidézte, hogy a Stadler vasúti járműgyártó cég a megkötött keretmegállapodás és szerződések alapján 40 darab 600 ülőhelyes KISS motorvonatot szállít, az első tizenkilenc jármű megvásárlását uniós támogatás fedezi, a további huszonegyet pedig a hazai költségvetés finanszírozza a mielőbbi forgalomba helyezés érdekében. A mintegy 200 milliárd forintos beszerzés több mint felerészben már teljesült, az eddigi tizennyolc után újabb négy jármű áll vasárnap forgalomba.

Az ITM államtitkára elmondta, a korszerű emeletes motorvonatok eddig négy elővárosi vonalon szolgálták ki az utasokat, Cegléd, Esztergom, Újszász-Szolnok és Vác felé közlekedtek, az idegenforgalmi főszezonban a Balatonra is jártak a komfortos, tágas szerelvények.

Mosóczi László hangsúlyozta, nem ez lesz az egyetlen újdonság a vonatközlekedésben vasárnaptól, hanem az is, hogy életbe lép az a kínálatbővítést tartalmazó vasúti menetrend, amely először alapul az utasok közvetlen megkérdezésén.

Felidézte, hogy kísérleti jelleggel az idén nyáron első alkalommal indították el a vasúti menetrendi tervezetek széles körű, online véleményeztetését, a beérkezett több mint háromezer érdemi, építő jellegű észrevétel alapján számos módosítást vezetnek be. Példaként említette, hogy a vasárnapi menetrendváltástól az eddig csak munkanapokon közlekedő vonatok a hétvégén is járnak majd Budapest-Déli és Tatabánya között félóránként, Oroszlányig pedig óránként indul vonat szombaton és vasárnap is. Az év utolsó hetében a Budapest elővárosi vasútvonalak többségén feloldják vagy érdemben mérsékelik a karácsony és újév között korábban alkalmazott közlekedési korlátozásokat.

A közösségi közlekedést gyakran használók legközelebb jövő tavasszal tehetik meg észrevételeiket, javaslataikat a vasúti menetrendek tervezéséhez - tette hozzá az államtitkár.

A vasúti járművek látványos fejlődése a hazai gyártású és fejlesztésű IC+ család és legújabban a Hódmezővásárhely és Szeged között közlekedő innovatív vasútvillamos forgalomba állításában is tetten érhető. A kormány a következő időszakban mintegy kétezer milliárd forintot szán a vasúti gördülőállomány korszerűsítésére, a kapcsolódó hazai ipari kapacitások megerősítésére - fogalmazott Mosóczi László.

Homolya Róbert, a MÁV elnök-vezérigazgatója elmondta, 2021 az európai vasút éve. A vasút a legzöldebb, legfenntarthatóbb közlekedési mód, és a fejlesztésekkel pedig egyre vonzóbbá válik az utasok számára.

Tessely Zoltán Fejér megye 3-as választókerületének országgyűlési képviselője rámutatott arra, hogy térségük lakói kedvező tapasztalatokat szereztek a nyári időszakban a Balatonra közlekedő emeletes motorvonatról. Megköszönte a MÁV-nak, hogy a folyamatos fejlesztéssel növeli a vasutas szakma tekintélyét. Czunyiné Bertalan Judit Komárom-Esztergom megye 3-as választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, hogy a nemzeti vasúttársaság 2010 óta folyamatosan fejlődik, és felidézte, 2011-ben a korábban bezárt vasúti szárnyvonalat kellett újraindítaniuk a térségben is. Hangsúlyozta, az új menetrendben javul Oroszlány, Tatabánya és a főváros közötti közösségi közlekedési összeköttetés.

Bencsik János Komárom-Esztergom megye 1-es választókerületének országgyűlési képviselője kiemelte, Tatabánya és térsége jelentős gazdaságfejlesztési térség, fontos szerepet tölt be a vasúti közlekedés területükön. Elmondta, dolgoznak a MÁV-val közösen a tatabányai pályaudvar megújításán, a következő év első negyedévében várhatóan már engedélyes tervekkel rendelkeznek.

