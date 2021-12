Elkészült, és be is mutatták az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusról készült emlékkönyvet, amely az előkészület öt évét és magát az eseményt örökíti meg. Szinten a világtalálkozó kapcsán készült egy interjúkötet is, amelyben a kongresszus tizenkét hírnökével készült beszélgetéseket gyűjtötték össze.