Ítéletidő az Egyesült Államokban: teljes városrészek tűntek el a föld színéről

2021. december 11. 19:59

Ítéletidő tombol az Egyesült Államokban: több, egymást keresztező tornádó is végigsöpört a közép-nyugati államokon. Kentucky kormányzója szerint ez volt az állam történetének legsúlyosabb vihara. Országszerte eddig legkevesebb 77 ember életét követelte a vihar és sokan eltűntek, ezért az áldozatok száma akár a százat is meghaladhatja. Két gyermek azonban a csodával határos módon megmenekült: egy kádban találtak rájuk, több méterre a család lerombolt házától – számolt be az M1 Híradója.

Kártyavárként omlott össze az Amazon óriásvállalat egyik raktára az amerikai Illinois államban. Összeroskadt a tető, a több tonnás szerkezet maga alá temette a bent dolgozó munkásokat. Több mint harmincan rekedtek a törmelék alatt, miközben körülöttük tombolt a vihar. Több tucatnyi rendőr-, mentő- és tűzoltóautó érkezett a helyszínre. Többeket kórházba szállítottak, és voltak, akik nem élték túl a szerencsétlenséget.

A raktárépület katasztrófája azonban eltörpül amellett, ami Kentucky államban történt. A tornádókkal érkező vihar teljes településeket tarolt le.

Több száz ház vált lakhatatlanná, teljes városrészek tűntek el a föld színéről, és több mint 60 ezer ember maradt áram nélkül.

A déli állam kormányzója szükségállapotot hirdetett, majd bejelentette, hogy legkevesebb ötvenen életüket vesztették a viharban.

A hatóságok éjt nappallá téve keresik az eltűnteket, de félő, hogy sokakat már soha nem látnak viszont élve. Hopkins megye sheriffje azonban egy mesébe illő történetet osztott meg. Azt mondta: két eltűnt gyermeket egy kádban találtak meg több méterre attól a helytől, ahol korábban a házuk állt. A kádat és benne a gyermekeket valószínűleg a vihar sodorta biztonságos helyre, miközben a lakásuk szó szerint megsemmisült.

Arkansas államot is végigdúlta a vihar.

Egy ember életét vesztette amikor a tornádó lecsapott egy idősotthonra, több mint húszan az épületben rekedtek, volt, aki súlyosan megsérült. Néhány kilométerrel távolabb egy kisbolt került a tornádó útjába. Ott egy vásárló vesztette életét.

A szomszédos Tennessee államban legkevesebb hárman haltak meg a viharban, és több településen is megszakadt az áramellátás. A tornádó öt amerikai államon söpört végig, közel 180 ezer háztartás maradt áram nélkül. Becslések szerint az ítéletidő okozta károk legalább 55 millió embert érintenek.

hirado.hu - MTI