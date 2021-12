Széllökésekre kell számítani, főként a Dunántúlon

2021. december 12. 09:44

Ma nagyobb területen is viharos (60-80 km/h, lokálisan 90 km/h-t is meghaladó) széllökésekre kell számítani, főként a Dunántúlon és az északkeleti harmadban. A viharos szél a Dunántúl hóval borított területein (kiemelten a Bakonyban) hófúvást is okozhat. A szél várhatóan a késő esti órákban fokozatosan veszít majd erejéből.

A keleti területekre érkező vegyes halmazállapotú csapadék vasárnap a déli órákat követően egyre nagyobb területen vált át havas esőbe, majd hóba. Elsősorban a délkeleti tájakon lepel-5 cm (lokálisan akár 5 cm-t meghaladó), a Tiszántúl északi felén az esti óráktól kezdődően lepel-pár cm friss hó hullhat.

Országos Meteorológiai Szolgálat

met.hu