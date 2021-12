Novák Katalin: Azért dolgozunk, hogy a gyerekek szerető családba érkezhessenek

2021. december 13. 12:34

Azért dolgozunk, hogy a gyermekeknek legyen esélyük szerető családba születni és úgy nőhessenek fel, hogy a testi, lelki fejlődésükhöz szükséges feltételeket biztosítsuk nekik - mondta a családokért felelős tárca nélküli miniszter a családpolitikához kapcsolódó szakmai elismerések díjátadóján hétfőn Budapesten.

Novák Katalin úgy fogalmazott: vannak, akik segítenek, hogy a megfogant életek megszülethessenek, szerető családba érkezhessenek és emberhez méltóan élhessenek. Hangsúlyozta: az alaptörvény is védi az életet már a fogantatástól kezdve, és olyan kötelezettséget is ró a kormányzatra, hogy támogassa a házasságot mint egy férfi és egy nő kapcsolatát, a családot, valamint a szülő-gyermek kapcsolaton alapuló szeretetközösséget és elősegítse a gyermekvállalást. Novák Katalin felhívta a figyelmet arra is, hogy jövőre három és félszer nagyobb összeg jut családtámogatásokra, mint 2010-ben, a fiatalok személyijövedelemadó-mentességet élveznek majd, a gyermeket nevelő családok visszakapják a befizetett személyi jövedelemadójukat, valamint a kormány visszavezeti a 13. havi nyugdíjat.

Az adventi időszakra utalva azt mondta: ünnepelni és köszönetet mondani gyűltek össze, ami akkor is jóleső érzés, ha a bennünket körülölelő világ nem az ilyen típusú versengésektől hangos és nagyobb visszhangot lehet elérni közhelyes dolgokkal; mintha a valódi értéket kevésbé jutalmazná a közösség. Ezért a díjátadó alkalom arra, hogy rámutassanak az értékekre - tette hozzá.

A díjazottaknak azt mondta: rajtuk keresztül példát tudnak mutatni másoknak, az elismerés pedig megerősítés lehet számukra, hogy amit tesznek, az nem hiábavaló, és segíthet átlendülni a nehézségeken.

Az Esélyt az életre díjat első alkalommal adták át, az elismerésben azok részesülhetnek, akik az esélyteremtés területén elért kiemelkedő eredmények, az emberi méltóság védelmében való fellépés, valamint a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem elleni küzdelem területén végeznek kimagasló munkát. A díjat kilencen vehették át.

A Bölcsődékért díjat öten vehették át, az elismerés a bölcsődei ellátás területén kifejtett példaértékű, magas színvonalon végzett szakmai munkáért, a szakma fejlesztéséért, a családok és a gyermekek jólétének növelése érdekében tett közszolgálati tevékenység elismeréseként adományozható.

A Magyar Fiatalokért díj az ifjúságügy és a tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő szakmai teljesítmény vagy elért kimagasló eredmény elismerésére adható, a díjat öten vehették át az idén.

A Pro Voluntarius díj az önkéntesség, a köz javát szolgáló tevékenység, valamint a fiatal generációk önkéntességre nevelésében végzett kiemelkedő teljesítmény, tevékenység elismerésére adományozható. Az elismerésben idén ketten részesültek.

Az ünnepségen a családokat támogató munkájukért heten vehettek át miniszteri elismerő leveleket.

MTI