Macron Budapesten: a kompromisszum kereséséről írnak a francia lapok

2021. december 13. 13:27

Politikai ellenfél, de európai partner – így írnak Orbán Viktorról Emmanuel Macron hétfői, budapesti látogatása kapcsán a francia lapok. A véleményekből egyértelműnek tűnik, hogy az EU-elnökség előtt startégiáját kialakító francia köztársasági elnök egyfajta ellenpólust képviselhet a német kormány Közép-Európa-politikájával szemben. Áttörésként értékelhető, hogy ezúttal nem kizárólag a baloldali és liberális hangadók véleményét idézi az AFP hírügynökség.

Óvatosan kezelik, s egyelőre szinte egységesen az AFP franca hírügynökség szövegét veszik át Emmanuel Macron francia köztársasági elnök budapesti látogatása kapcsán a francia lapok. Így tesz a Le Figaro is, mely aláhúzza az EU francia elnökségének átvétele előtt a 26-ok fővárosaiban körutat tevő Emmanuel Macron kijelentését: Magyarország „politikai ellenfél, de európai partner”.

A potenciális szövetséges

Egyértelmű, hogy a de Gaulle óta jellemző francia hagyományokat követve, az európai identitás és a hangsúlyozott nemzeti szuverenitás útját járva Macron valamiféle ellenpólusa lehet az Európát vezető és meghatározó babérokra törő új német kormány politikai ambícióial szemben. „Bármilyen politikai érzékenységgel is rendelkezzünk, bármilyen döntést is hozunk, együtt kell dolgoznunk Európáért”– idézi a francia köztéársasági elnököt az AFP.

Macron hozzátette: „Teljesen világos, hogy a jogállamiság kérdésében lesznek nézeteltérések, de úgy gondolom, hogy a szuverenitás, a növekedési modell és több más téma tekintetében is képesek lehetünk hasznos kompromisszumokat találni.” A hétfőn, Budapesten Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel találkozó Macron nem rejtette véka alá politikai és gazdasági, pragmatikus szellemű céljait. A Le Figaro cikkében ezt úgy fogalmazza meg: lehet Orbán Viktor az értékek tekintetében ellenfél, ám potenciális szövetséges olyan témákban, mint a beruházások, az atomenergia és az európai védelmi politika, amelyek a francia elnökség programjában is szerepelnek.

A vitás pontok

2007 óta az első francia államfői látogatás, melyre a a visegrádi országok (Magyarország, Lengyelország, Csehország, Szlovákia) csúcstalálkozójának keretében kerül sor. Emmanuel Macron gyakran idézi Orbán Viktort, akit az EU nacionalista és szuverenista táborának vezetőjeként emleget, szembe állítva vele a “progresszív” tábort. Az AFP rámutat: „Lengyelországgal együtt Magyarország is több olyan törvényt fogadott el, amelyet Brüsszelben vitattak, köztük egy olyan szöveget, amely tiltja a homoszexualitás 18 éven aluliak számára történő bemutatását és Varsóhoz hasonlóan vitatja az európai jog elsőbbségét a nemzeti joggal szemben”.

Az Elysée, a köztársasági elnöki palota azonban biztosította a hozzá forduló szervezeteket és sajtóorgánumokat, hogy Macron „beszélni fog a vitás pontokról”. A Le Figaro is közli, hogy Macron a 2019-ben elhunyt Heller Ágnes filozófusnő sírjánál is lerója tiszteletét. Hellert Macron 2018-ban Párizsban fogadta ellenzéki személyiségként. A budapesti látogatást említve több orgánum kiemeli, hogy Macron találkozik Karacsony Gergely budapesti főpolgármesterrel, valamint az „Orbán-ellenes” pártok más képviselőivel, így Márki-Zay Péterrel is. A lap hozzáteszi:

Merkel távozásával most már Orbán Viktor a leghosszabb ideje hivatalban lévő uniós vezető. Erőss Gábort idézve, akit az AFP megtett „az egyik budapesti kerület polgármesterének”, a hírügynökség idézi a szociológus álláspontját, miszerint Macron „egy szélsőjobboldali kormányzású országba” látogat.

Figyelemre méltó áttörés, hogy a mindeddig magyar vonatkozásban kizárólag baloldali és liberális véleményeket ismertető francia hírügynökség most többek között Deák Dánielt, a XXI. Századi Intézet vezető elemzőjét is idézi a szakértői vélemények között. Deák az együttműködés fontos és lehetséges pontjaként emeli ki az energia- és nukleáris politikát.

