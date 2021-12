Sztáredzőt szemelt ki a Fradi

2021. december 13. 16:23

Az orosz Sztanyiszlav Csercseszov az FTC vezetőségének első számú kiszemeltje a kispadra - értesült az Index.

Az 58 éves edző öt évig volt orosz szövetségi kapitány. A negyeddöntőbe vezette a válogatottat a 2018-as világbajnokságon, majd az Eb-re is kijutott a csapattal, ám a gyenge szereplés után szerződést bontott vele a szövetség, így nyár óta nem dolgozik. Korábban volt a Legia Varsó, a Dinamo és a Szpartak Moszkva, az Amkar Perm, a Groznij és a Szocsi edzője, valamint dolgozott Ausztriában is. Játékosként sokszoros orosz válogatott volt az 1990-es években, védett a német és az osztrák bajnokságban is. Az FTC hétfőn jelentette be, hogy Peter Stöger távozik, a Honvéd ellen bajnokira Máté Csaba készíti fel az együttest.

Index