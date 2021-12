Szijjártó Péter: Brüsszel újabb őrültség elkövetésére készül

2021. december 13. 16:25

Az Európai Uniónak nem arról kellene megállapodást kötnie Afrikával, hogy a helyiek hogyan jöjjenek Európába, hanem arról, hogy miként maradhatnak a lakóhelyükön Afrikában – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. A tárcavezető az EU-s külügyi tanács ülésének szünetében leszögezte, hogy a magyar álláspont szerint Afrikában meg kell teremteni a helyben maradás feltételeit Európa támogatásával. Ezzel szemben az Európai Bizottság az úgynevezett poszt-cotonou-i megállapodás keretében éppen 79 afrikai, karibi és csendes-óceáni országgal tárgyal arról, hogy "milyen promigrációs megállapodás jöjjön létre".

"Elfogadhatatlan számunkra, hogy Brüsszel újabb őrültség elkövetésére készül. Ezt az európai érdekekkel mélyen ellentétesnek tartjuk, és fel fogunk szólalni ellene a jövőben is" – fogalmazott. Mint mondta, Magyarország példája világosan mutatja, hogy egy ilyen egyezmény egyáltalán nem szükséges, ahogy azt is, hogy lehetséges egyszerre segíteni a szomszédos kontinens biztonsági, gazdasági és egészségügyi fejlesztését. Szijjártó Péter rámutatott, hogy Magyarország húsz katonát küldött az EU mali missziójába, illetve maximum 80 fővel részt vesz majd a mali hadsereget támogató európai erők (Takuba) működésében is a térségbeli biztonság erősítése, s ezáltal a migrációs nyomás csökkentése érdekében.

Emellett a kormány három afrikai országban kötött segélyhitel-programot indított 45 milliárd forint értékben, alapvetően a vízgazdálkodás területén. Illetve a Hungary Helps program keretében hatvan projektet hajtott és hajt végre 4,5 milliárd forint felhasználásával, így segítve a helyi, jellemzően keresztény közösségek tagjait abban, hogy ne kényszerüljenek otthonuk elhagyására. Továbbá huszonöt afrikai ország számára 1400 ösztöndíjat biztosít a magyar egyetemeken – sorolta.

Magyarország a koronavírus-járvány elleni küzdelmet is támogatja a kontinensen, egyebek mellett azzal, hogy hat országnak eddig másfél millió vakcinadózist adott át.

MTI