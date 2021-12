Pompás díszítés helyett felaprították Józsefváros karácsonyfáját

2021. december 13. 21:22

Tizenegy nappal karácsony előtt még mindig nem sikerült karácsonyfát állítani a Józsefváros főtereként emlegetett Horváth Mihály téren. Helyi hagyományok szerint advent első vasárnapján gyúlnak fel az ünnepi fények a kerületben, majd a következő néhány napban Józsefváros karácsonyfáját is felállítják a Szent József katolikus templom előtt. Idén a fenyőfa nem jutott el a célállomásig, megsérült a szállítás során, majd a Golgota téren feldarabolták.

Megtört az adventi hagyomány Józsefvárosban. A karácsonyi időszak központi helyszíne, a felújított Horváth Mihály tér jelentőségét vesztette, és most úgy látszik, nem is biztos, hogy felállítják Józsefváros karácsonyfáját. A fenyőfát ugyan megkésve, de útnak indították, azonban az nem érkezett meg a Józsefváros főtereként emlegetett Horváth Mihály térre.

Lapunk úgy tudja: a szállítás nem volt jól megszervezve, a szállítók többször elakadtak a monumentális fenyőfával, végül a tűzoltók levágták az ágait, majd a Golgota téren teljesen legallyazták, és otthagyták a hatalmas fenyőt, amely Józsefváros karácsonyfája lett volna.

Józsefváros karácsonyfája. Fotó: olvasói kép

A józsefvárosiaknak vigaszt nyújthat, hogy a kerület számos részére a kisebb fenyőfák rendben megérkeztek, amiket a helyi civil egyesületek öltöztetnek ünnepi pompába. Sajnálatos az is, hogy a kerület központi részén elmaradtak a hagyományos adventi hagyományoknak megfelelő ünnepélyek.

Késve nyílt meg a jégpálya is

Korábban az első gyertyagyújtás alkalmával kigyúltak az ünnepi fények, megnyitott a hatalmas jégpálya, és napokon belül felállították a Szent József-templom előtt a hatalmas karácsonyfát, amelyet a József körútról is tökéletesen látni lehetett. Idén az adventi gyertyagyújtás sem a Horváth Mihály téren történt, és a jégpálya is később készült el. A helyiek azt is kifogásolták, hogy jóval kisebb méretű korcsolyapályán csúszkálhatnak a helyiek. Amióta a balliberális Pikó András átvette a vezetést a kerületben, az adventi időszak jelentősége csorbult, és a kerületi hagyományokat felrúgták azzal, hogy más helyszínre helyezték ki az óriás adventi koszorút is. Az idei történések azt mutatják, hogy a baloldali vezetésen kifogott a kerület karácsonyfájának felállítása is. Arról, hogy idén karácsonyra sikerül-e újabb fenyőt hozatni a Horváth Mihály térre, még nem érkezett hír.

MNO