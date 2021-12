Moszkva jegeli a Szputnyik V teljes dokumentációját

2021. december 14. 16:04

Oroszország az előírások különbözősége miatt még nem bocsátott minden információt az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rendelkezésére a Covid-19 elleni orosz Szputnyik V vakcina engedélyezéséhez - ismerte el Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő kedden újságíróknak.

Peszkov – tass/Mihail Metzel

„Valóban van még néhány olyan információ, amelyet a tanúsításhoz még be kell nyújtanunk, és amelyet eddig azért nem nyújtottunk be, mert eltérő volt a felfogásunk arról, hogy ezeknek pontosan milyen információknak kell lenniük, és hogyan kell őket bemutatni, eltérnek a szabványaink és így tovább" - nyilatkozott a Kreml szóvivője.



„Ezért fokozatosan alkalmazkodunk ezekhez a követelményekhez, amelyek mindenkire vonatkoznak. Reméljük, hogy ez a munka pozitív eredményt hoz" - tette hozzá.



Arra a kérdésre, hogy a Kreml aggódik-e a gyógyszer hosszú engedélyeztetési eljárása miatt, Peszkov nemmel válaszolt. Az egészségügyi tárca illetékességébe utalta annak a kérdésnek a megválaszolását, hogy milyen várakozások előzik meg a WHO küldöttségének a Gamaleja Nemzeti Epidemiológiai és Mikrobiológiai Kutatóközpontban várhatóan januárban esedékes látogatását.



Dmitrij Biricsevszkij, az orosz külügyminisztérium gazdasági együttműködési osztályának igazgatója korábban azt mondta, a tárca arra számít, hogy a WHO a jövő év első felében hagyhatja jóvá a Szputnyik V alkalmazását. A diplomata szerint "már csak kevés, tisztán technikai papírmunka maradt hátra".



Oroszországban 2020. augusztus 11-én engedélyezték a Szputnyik V alkalmazását. Ez volt a világ első olyan Covid-19 elleni vakcinája, amelyet egy országban hivatalosan elismertek. Az oltóanyagot jelenleg 71 országban használják. Gyenyisz Manturov orosz ipari és kereskedelmi miniszter korábban azt mondta, hogy a Szputnyik V WHO általi jóváhagyása fel fogja gyorsítani az orosz oltási bizonyítványok elismerését az európai országokban.



Alekszandr Gincburg akadémikus, az új koronavírusos fertőzés elleni első orosz vakcinát kifejlesztő Gamaleja Központ igazgatója egyébként kedden a Rosszija 24 hírtelevíziónak nyilatkozva kijelentette, hogy az irányítása alatt álló intézet kifejlesztette a Szputnyik V-nek az új koronavírus omikron változata elleni modifikációját.

Elmondta, az oltóanyag klinikai tesztelése megkezdődött.



Gincburg szerint semmi sem bizonyítja, hogy az omikron ki fogja szorítani a delta változatot, ezért a vakcinának mindét oltóanyag ellen védenie kell. Az akadémikus azt állította, hogy a Szputnyik V vakcina a semlegesítő antitestek szélesebb spektrumának kitermelődését váltja ki, mint a Pfizer.



Anna Popova tisztifőorvos, az orosz fogyasztóvédelmi felügyelet (Roszpotrebnadzor) vezetője közölte, hogy Oroszországban kidolgoztak egy tesztrendszert a vírus omikron változatának kimutatására. A rendszert jelenleg a Dél-afrikai Köztársaságban próbálják ki orosz szakemberek.



Az omikron mutációt eddig 16 embernél mutatták ki Oroszországban. A Kreml szóvivője azt mondta, hogy Oroszország a vírusnak ezzel a változatával szemben a legjobbat reméli, de egyúttal a legrosszabbra készül fel. Azt állította, hogy az ország logisztikája készen áll az extrém megterhelésre.



Az orosz operatív törzs kedden nyilvánosságra hozott adatai szerint egyébként az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma több mint egy hónap után először csökkent 29 ezer alá. Az igazolt fertőzöttek száma így 28 343-mal 10 074 797-re emelkedett. A napi növekmény 0,32 százalék, a tünetmentes esetek aránya 6,6 százalék.



Az új koronavírusos fertőzés következtében egy nap alatt 1145-en vesztették életüket, ezzel az áldozatok száma immár 291 749-re nőtt Oroszországban. A felépültek száma 33 084-gyel 8 804 000-re gyarapodott. Az országban 979 048 aktív esetet tartanak nyilván.



Oroszországban a járvány kezdete óta több mint 232,4 millió, az elmúlt napon pedig 325 ezer laboratóriumi tesztet végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával jelenleg 1 628 141 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.



